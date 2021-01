Není třeba kampaň, když nemůžeme očkovat každého, říká koordinátor

Doposud jste do médií poskytl jen velmi málo rozhovorů. Proč s médií nekomunikujete?

Musím se plně soustředit na práci, za kterou jsem zodpovědný a která je pro mě v tuto chvíli nejdůležitější. Pracuji prakticky 24/7 a bohužel nemám prostor koordinovat komunikaci s médii. To v tuto chvíli není ani mojí náplní práce, ani prioritou. Od toho je tu tiskové oddělení ministerstva. Nemám problém odpovídat na otázky například touto formou (rozhovor probíhal korespondenčně přes tiskový odbor ministerstva zdravotnictví, pozn. red.) a komunikovat s médii, ale potřebuji, aby to bylo koordinované právě přes tiskové, abych se mohl především soustředit na svoji práci.

Zdeněk Blahuta Zdeněk Blahuta je očkovací koordinátor. Dříve působil jako inspektor Státního ústavu pro kontrolu léčiv, později jako ředitel. Lékový ústav opustil na vlastní žádost v prosinci 2017, média tehdy jeho rezignaci spojovala se zaváděním systému elektronických receptů.

Proč se neobjevujete s ministrem Blatným na tiskových konferencích? Chyběl jste i při představování očkovací strategie nebo informování o registrace na očkování.

Jak jsem již řekl, komunikace s médii opravdu není mojí náplní práce, na to jsem primárně „najat“ nebyl. Tiskové konference jsou jistě přínosné a pro zástupce médií atraktivní formát, kdy si mohou z očí do očí popovídat s představiteli ministerstva.

Nemůžete se zlobit, když na nich nevystupuji, protože v tu dobu trávím čas na pracovních setkáních, o nichž pak informuji třeba právě pana ministra, aby zase on mohl informovat vás.

Vláda nedávno kývla na Metodický pokyn pro očkovací kampaň pro Českou republiku, tím se má očkovací kampaň v Česku řídit. Sám jste již dříve uvedl, že je tu riziko, že budeme mít dříve vakcíny, než samotnou kampaň na vakcinaci. V Česku se očkuje, kampaň by měla být na konci ledna. Není to pozdě? Jak to s kampaní nyní vypadá?

Pokud vím, a znovu musím zopakovat, že komunikace není hlavní náplní mojí práce, tak vzniklo jakési memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády a ministerstvem, kdy Úřad vlády řeší kreativní část kampaně a ministerstvo nakoupí mediální prostor.

Ve chvíli, kdy tu budou vakcíny pro většinu populace a kdy se skutečně začne očkovat ve velkém, by tak kampaň měla běžet. Zatím máme vakcín bohužel stále jen omezené množství pro prioritní skupiny. A já jsem mimochodem rád, že mezi nimi zájem je, dokonce poptávka převyšuje nabídku.

Co je tedy náplní vaší práce?

Nyní funguji jako Národní koordinátor očkování. Jsem v tomto směru k ruce panu ministrovi. Řídím a kontroluji celý proces očkování, a to za pomoci národního dispečinku očkování a krajských koordinátorů.

Minulý týden v pátek se v Česku spustil systém pro registraci k očkování. Jste s tím, jak se celý systém spustil, spokojen? Od začátku jej provázely problémy, strhla se i kritika, že je moc složitý zejména pro seniory nad 80 let, kteří se do něj mohli registrovat.

Systém funguje. Nezkolaboval ani nespadl. To se sice uvádělo, ale to není pravda. Zpočátku byl jen přetížen, což není nic neobvyklého vzhledem k tomu zájmu, jaký se o očkování strhl a za který jsme vlastně rádi.

Je nutné zohlednit dodávky vakcín

Podle původních informací se od 1. února měla registrace k očkování otevřít i širší veřejnosti. To minulý týden premiér Andrej Babiš označil za zbytečné. Jinými slovy, občanům je tu neustále sdělováno, že očkování je cesta k normálnímu život. Následně dostanou informaci o tom, že se prvního února dostanou na řadu s registrací a případně s rezervací. Nyní je opět vše jinak. Není to vůči občanům nefér?

Již od začátku říkáme, že průběh očkování závisí na počtu dodaných vakcín. Pokud se tedy pokrátí dodávka, tak jako k tomu došlo nyní, je samozřejmě nutné to zohlednit.

Kdy tedy mají občané počítat s tím, že se dostanou na řadu?

Určitě budeme i nadále postupovat podle očkovací strategie. Od 15. ledna se mohou hlásit obyvatelé starší 80 let. Následně se bude postupovat podle prioritních skupin uvedených ve strategii.

Tento dokument také počítá s tím, že by praktičtí lékaři měli v Česku naočkovat zhruba 50 tisíc pacientů denně. Sám jste uvedl, že toto číslo počítá se zapojením naprosté většiny praktických lékařů. Vy už nyní víte, že se zapojí?

Jsme v pravidelném kontaktu s prezidentem lékařské komory panem Kubkem i předsedou praktiků Petrem Šonkou a oni opravdu mají velký zájem se do očkování zapojit. Pět tisíc praktických lékařů je skutečně schopno naočkovat 50 tisíc lidí denně. Tato čísla jsme si jako ministerstvo nevymysleli. Naopak vycházíme právě z toho, co nám říkají zástupci lékařů, toto je informace přímo od nich.

Dokonce nám praktici slíbili vypomoci i ve velkokapacitních očkovacích centrech, která napříč zemí vzniknou, než bude k dispozici vakcína vhodná na distribuci přímo do jejich ordinací. Takovou pomoc mimochodem přislíbili i ambulantní specialisté a stomatologové. Z toho mám opravdu radost.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny jste uvedl, že očkování se dá stihnout za 270 dní, tedy ani ne za rok. Je to podle vás stále reálné?Bude velmi záležet na dodávkách vakcín, ale plán je postupovat podle očkovací strategie.



A co vaše slova o tom, že do léta se zvládne naočkovat sedm milionů lidí?

Jak jsem zmínil, máme připravenou očkovací strategii a podle té budeme postupovat. Dodávky ani registraci dalších očkovacích látek ale bohužel ovlivnit neumíme.

Již dvakrát jste zmínil, že se postupuje podle očkovací strategie. Ta například počítá s tím, že do konce ledna bude aplikováno přes 357 tisíc dávek vakcíny, naočkováno má být 178 tisíc lidí. Stihneme to, když leden končí za necelé dva týdny?

Snaha je postupovat podle plánu, ale dodávky, ale třeba i registrace dalších vakcín opravdu ovlivnit neumíme. Nevidím však nic špatného na tom klást si konkrétní cíle, byť se vám mohou zdát zbytečně ambiciózní.

Stříkačky a jehly z EU dorazí

Odpovídáte za zvládnutí očkování proti covidu-19 v Česku. Jak je možné, že stát dodává vakcínu bez nutného zdravotnického materiálu, tedy jehel a stříkaček? Strategie původně mluvila o nutnosti 12 milionů jehel a stříkaček potřebných k očkování.

Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do mechanismu společného nákupu na úrovni EU. Společný nákup jehel a stříkaček začala Evropská komise organizovat již v létě. Nelíbí se mi však, že média toto najednou podávají jako něco mimořádného, něco, u čeho jsme podle nich opět zaspali, nebo co jsme snad dokonce měli dodat a nedodali, jak jsem se také dočetl. To není pravda.

Zapojili jsme se do tendru na úrovni EU, jak říkám, zároveň jsme už před časem vyzvali nemocnice, aby se předzásobily, takže o tom daná zdravotnická zařízení věděla s dostatečným předstihem. A hlavně je nutné podotknout, že jehly a stříkačky nejsou nic, co by zařízení neměla, čím by nebyla vybavena, nejde o nijak neobvyklý materiál.

Jehly i stříkačky používají denně ve velkém množství. A navíc nakoupila miliony stříkaček a jehel i Správa státních hmotných rezerv. To jsou pohotovostní zásoby pro případ, že by byl na trhu akutní nedostatek, který by bránil očkování.

Kdy mají tyto zdravotnické pomůcky z tendru do Česka dorazit?

V příštích dnech.

Jak už jste sám řekl, i praktici mají zájem se do očkování zapojit. Až se do očkování zapojí i oni, bude v Česku dostatek jehel a stříkaček? Nebo i oni se mají předzásobit?

Jak jsem již uvedl, jehly a stříkačky zdravotnická zařízení i lékaři mají, používají je denně. Ministerstvo zdravotnictví to samozřejmě ale nenechává pouze na nich, i my jako stát se předzásobujeme právě proto, aby očkování nebylo nijak ohroženo.

Věřím, že jste také zaregistroval kauzu týkající se vakcinace ve Státním zdravotním ústavu. Nebojíte se, že se v budoucích týdnech takové scénáře budou opakovat? (Šéf SZÚ kvůli očkování skončil. V následujících dnech také vyšlo najevo, že se přednostně nechala naočkovat i politická náměstkyně Alena Šteflová, tu Blatný odvolal. Přednostně se naočkoval také šéf VZP Zdeněk Kabátek, pozn. red.)

Používat vakcíny v nesouladu s očkovací strategií, tedy dát vakcínu někomu, kdo nyní není v prioritní skupině, je samozřejmě špatně. Toto se nemá dít. Zvlášť v situaci, kdy je zásob nedostatek a musíme tak prioritizovat.

Rádi bychom umožnili naočkovat se všem a hned, to by bylo ideální a všichni by si to přáli. Ale to nyní není možné. Právě toto by si všichni ti, co předbíhají, měli uvědomit. Věřím a spoléhám se, že i představitelé těch jednotlivých nemocnic a zdravotnických zařízení ohlídají, že vakcíny půjdou nyní skutečně těm nejohroženějším. Přeci i toto je jakousi součástí lékařské etiky.

Vy už jste naočkovaný?

Nejsem naočkovaný. Ale očkovat se samozřejmě, jakmile na mě dojde řada, nechám.