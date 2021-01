Pfizer zrušil harmonogram dodávek, nebude až 80 tisíc vakcín, řekl Babiš

Podle pražského koordinátora přerozdělování vakcín dodávky séra Pfizer a BioNTech se příští týden sníží na 60 procent a v dalších lze počítat se zhruba 80 procenty sjednaného objemu.



„Pfizer nám naposledy oznámil, že krátí dnešní dodávku a napraví ji v únoru. Dnes přišli se šokující informací, že dodávky chtějí krátit o 30 procent po dobu tří týdnů. Nejdříve nám bylo řečeno, že se to týká jen jednoho týdne. Je to nespolehlivá firma, která každý týden říká něco jiného. Není proto možné organizovat spolehlivě to očkování,“ řekl Babiš.



Česko s dalšími zeměmi v úterý vyzvalo Evropskou radu, aby vyslala jasný signál k urychlení schvalování dalších objednaných vakcín. Dodavatel Pfizer a BioNTech není podle mluvčího Tomáše Sazimy oprávněný se k dodávkám konkrétně vyjadřovat. Dodávky budou znovu navýšeny od 15. února.

Výpadek v dodávkách firma vysvětluje tím, že potřebuje prostor pro zvýšení výroby. „Není domluveno nic, ani příští týden. Je to obrovská komplikace o to víc, že bude třeba očkovat druhou dávkou,“ uvedl Babiš. Podle něho má chybět až 80 tisíc vakcín.

„To, jak v celé Evropě Pfizer dodává vakcíny, je tedy velmi nestandardní, když budu velmi opatrný,“ řekl novinářům ve Sněmovně ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle Sazimy firmy navyšují vlastní výrobní kapacity a navíc uzavírají smlouvy s dalšími výrobci. „Díky tomuto navýšení výrobní kapacity budeme moci již od 15. února dodávat evropským státům, včetně České republiky, zvýšené dodávky tak, abychom splnili plánované dodávky v prvním čtvrtletí,“ sdělil.

Už ve druhém čtvrtletí tak podle něj budou dávky podstatně vyšší než původně domluvené a za celý rok dodá do EU místo 300 milionů dávek dvojnásobek.

V Česku bylo do úterního poledne podáno 129 829 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak podle ministra Blatného 1,3 procenta populace. V lednu se má podle něj očkovat 346 625 lidí, v únoru 271 600 lidí a v březnu pak 662 400.



Pokud nebude k dispozici vakcína od britské farmaceutické společnosti AstraZeneca, bude celkový počet zhruba o 600 tisíc lidí nižší. Ministr také řekl, že 1 450 lidí v Praze a 511 v Jihomoravském kraji už dostalo i druhou dávku vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Dávky pro tento týden byly podle Blatného už rozděleny, jde zhruba o 20 procent nižší množství, než stát předpokládal. „Snížen počet balení byl zejména tam, kde jich mělo být dodáno nejvíce. Není to tak, že by všichni měli sníženo o 20 procent, ale tam, kde byly dodávky největší a kde je možnost jakéhosi kufru, tam byly sníženy,“ poznamenal.

Česko má podle Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín proti nemoci covid-19. Kromě vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.

