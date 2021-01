Šéf VZP Kabátek dostal přednostně vakcínu. Chránil jsem své okolí, řekl

Kabátek se v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nechal naočkovat na začátku ledna, kdy se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

„Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz.

V té době ještě nefungoval státní registr očkování. Kabátek pouze přišel do očkovacího centra, kde dostal vakcínu. „Normálně jsem přišel do očkovacího centra a nechal jsem se naočkovat, to je celé,“ tvrdí.

„Může mi to zkomplikovat život, ale chci s vámi jednat na rovinu,“ prohlásil pro iROZHLAS.cz. Téma dále nechtěl komentovat.

Komentáře se zdržela také mluvčí nemocnice Tereza Romanová. „Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme, tak se mě neptejte, jak je možné, že se to stalo. Nevím, kdo to kde šíří. Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím,“ řekla.

Předbíhání ve frontě na vakcíny není novinkou. Přednostně byla očkovaná například manželka krajského radního pro zdravotnictví a bývalého hradeckého primátora Zdeňka Finka či slovenská tenistka Dominika Cibulková.

Mezi své zaměstnance i jejich příbuzné rozdělilo tisíc vakcín proti koronaviru také vedení Státního zdravotního ústavu. Šéf ústavu Pavel Březovský kvůli tomu později rezignoval.