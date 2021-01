Pan premiér nemá relevantní data, odpovídá hejtman Kuba na kritiku očkování

Je pravda, že neočkujete, protože nemáte žádné vakcíny?

Jsme na tom tak, že skutečně nemáme žádné vakcíny a čekáme na dodávku, která by měla dorazit ve středu. Jakmile dostaneme informaci, že jede, spouštíme termíny pro seniory na očkovací centra a všechnu vakcínu uvolníme právě pro důchodce. V tuhle chvíli by to měly být tři krabice, tedy zhruba tři a půl tisíce vakcín. Mělo to být původně šest, ale daleko větší problém vidím v tom, že nenavyšujeme počty dodaných vakcín a v únoru bude problém.