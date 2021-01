Vláda odmítá komunikovat se samosprávami, stěžují si Piráti a STAN

Na špatnou koordinaci ze strany kabinetu narážel pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib, komunikaci se samosprávami odsoudil předseda STAN Vít Rakušan. Hřib kritizoval zejména premiéra Andreje Babiše, který při úterním jednání odmítl návrh, pověřit v Praze řízením očkování registrovaných seniorů krajského koordinátora.

„Skutečností je to, že Praha a zejména pražští senioři se stali obětí osobního PR pana premiéra, který ani neusiluje o spravedlivou distribuci vakcín, natož aby byl schopen to organizačně zajistit,“ řekl Hřib. Babiš podle něj konstatoval, že Praha nemá nárok na to, aby si očkování řídila sama. Hřib požádal Blatného o schůzku, není podle něj možné, aby byl obcházen krajský koordinátor očkování.

Vakcínu zatím dostali zejména relativně mladí lidé nepatřící k primárně ohroženým skupinám, řekl Hřib. „V Praze byla jen čtvrtina očkovaných starší 65 let, přitom tvoří přes 70 procent hospitalizovaných s covidem-19 a přes 94 procent zemřelých,“ poznamenal primátor. Informační linky starostů jednotlivých městských částí pak podle Hřiba také nemají podporu vlády, protože nemají přístup do rezervačního systému. Magistrát také připravuje informační kampaň o očkování.



Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) uvedla, že kraj dostal z dosavadního přídělu jen sedm procent dodávek, přestože je největším a nejlidnatějším v ČR. Zdaleka tak nejsou naočkováni zdravotníci, zaměstnanci sociálních služeb ani všichni klienti zařízení sociálních pobytových služeb. Krajští koordinátoři podle mě pouze rozdělují dodávky vakcín mezi jednotlivé nemocnice, nic jiného dělat nemohou.

Z úterního jednání Asociace krajů s premiérem Babišem a Blatným vyplynulo, že by systém mohl sám objednávat seniory na volná místa pro očkování například podle jejich stáří, řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Centrální systém podle něj bude potřeba dolaďovat podle požadavků očkovacích center. Za rozumnou dohodu má, že se začnou vakcíny rozdělovat podle počtu obyvatel starších 65 let v jednotlivých regionech.

Denní počty naočkovaných, žádají Piráti

Po zveřejnění dat o očkování volala Richterová už ve středu dopoledne na Twitteru. Podle ní by je neměl mít k dispozici jen Babiš. „Je zcela v nepořádku, že tyto údaje nemá každý z nás. Informace patří veřejnosti!,“ napsala. Později upřesnila, že úřad by měl zveřejňovat týdenní údaje o rozvozu vakcín do krajů a denní čísla přímo o vakcinaci.

Data by se měla zaměřit na jednotlivé kraje, věkové skupiny, počty naočkovaných zdravotníků a podobně. „Nicméně řada potíží stále zůstává. Chceme přívětivou aplikaci, registrační systém, který nebude soutěží, který umožní plánovat obcím a starostům, kteří chtějí pomoci seniorům, který nebude jako závod o čas,“ řekla Richterová.



Olga Richterová - poslankyně za Piráty @olgarichterova Počty očkovaných na kraj, členěné dle počtu očkovaných zdravotníků a seniorů, resp osob 65+ a 80+, dostává @AndrejBabis každé ráno na stůl. V pořádku. Je to nejdůležitější úkol pro příští týdny. Je ale zcela v nepořádku, že tyto údaje nemá každý z nás. Informace patří veřejnosti! oblíbit odpovědět

Jako chaotický popisuje postup vlády třeba i zástupce Prahy 8. Starosta Ondřej Gros (ODS) v otevřeném dopisu v úterý vyzval vedení města, aby začalo očkování koordinovat. „Bohužel se i přes opakované ujišťování, že se veškerá agenda vakcinace povede přes státní registrační systém, setkáváme se situacemi, z nichž vyplývá obcházení systému,“ napsal.

Hřib reagoval, že zmatek v rozdělování vakcín způsobuje Babiš, nikoliv magistrát. „Přestože s větší částí dopisu plně souhlasím, musím odmítnout tvrzení, že by rozdělování vakcín v Praze bylo záměrně řízeno magistrátem podle politické příslušnosti starostů městských částí,“ uvedl.

„My jsme od počátku usilovali o to, aby pokyny krajského koordinátora očkování byly závazné, nicméně nestalo se tak. Premiér se navíc na jednání s radou Asociace krajů nechal osobně slyšet, že máme zapomenout na to, že bychom řídili v Praze rozdělování vakcín. Důsledkem tohoto arogantního přístupu ze strany premiéra je i popisovaný problém,“ dodal Hřib.

K očkování proti covidu-19 se od pátku registrovalo víc než 180 000 lidí starších 80 let. Termín pro podání vakcíny dostalo z on-line registračního systému 63 000 z nich. Údaje v úterý večer sdělil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Blatný ve Sněmovně řekl, že k úterním 11:00 bylo v Česku podáno téměř 130 000 vakcín proti koronaviru. Naočkováno je tak podle něj 1,3 procenta populace, což je průměr v Evropě.



Momentálně se řada míst v republice potýká s nedostatkem dávek. Dodavatel covidové vakcíny Pfizer a BioNTech navíc dosud nesdělil, kolik dávek pošle do Česka příští týden. Znamená to obrovské komplikace, řekl ve středu Babiš.