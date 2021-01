Strašné, kritizuje opozice registraci k očkování. Babiš: Jen 5 minut výpadek

„Vláda opakovaně ukazuje, že celou tuto operaci nezvládá,“ reagoval na kolaps centrálního registru šéf lidovců Marian Jurečka.

„V úterý na úvod jednání sněmovny budeme chtít jako první bod projednat postup očkováni v České republice,“ uvedl předseda KDU-ČSL. Potvrdili to i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a šéf ODS Petr Fiala.

Pět minut výpadek nebo přetížení, uvedl Babiš

„Co mám informace, tak systém vypadl nebo byl na pět minut přetížený, takže podle toho, co mi bylo řečeno, komunikoval pomaleji,“ uvedl pro MF DNES premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

„Došlo k pětiminutovému výpadku, nebo přetížení systému a všichni se z toho můžete zbláznit. Ale to bylo ve chvíli enormního zájmu. Jinak registrace běží pořád dál,“ řekl Babiš.

Dodal, že už je 61 tisíc registrací a přes 4 tisíce rezervací termínů. „V tuto chvíli máme poslaných přes dvě stě padesát tisíc esemesek,“ řekl Babiš.

Systém nemá pravidla, dochází k protekci, vadí Fialovi

„Každým dnem se ukazuje, že organizace selhává víc a víc. Systém nemá žádná pravidla, dochází k protekci, není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace ani kampaň na podporu očkování,“ kritizuje vládu předseda ODS Petr Fiala. Když vládní většina nepodpoří přednostní projednávání problémů souvisejících s očkováním, avizuje i mimořádnou schůzi Sněmovny.

Kvůli přednostnímu očkování úředníků a rodinných příslušníků Státního zdravotního ústavu už musel skončit šéf ústavu Pavel Březovský.

Petr Fiala @P_Fiala Systém očkování nemá žádná pravidla, dochází k protekci, není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není žádná kampaň na jeho podporu. Jedním slovem skandál. Za tento stav je odpovědný premiér, který sám sebe ustanovil koordinátorem očkováni. oblíbit odpovědět

„Vláda bohužel vymyslela tak složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit a přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. To je tristní,“ komentoval pro iDNES.cz problémy systému registrace k očkování předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kabinet přitom podle něj mohl vedle online rezervací využít i největší registr zdravotnických údajů NZIS (Národní zdravotní informační systém - pozn. redakce), z kterého šlo získat seznam rizikových skupin a ty pozvat poštou na dobrovolné očkování. „U skupiny 80+ by to dávalo smysl. Hejtmani i primátor Hřib vládu v uplynulých dnech upozorňovali, že není systém ozkoušený a nemusí fungovat, bohužel marně,“ uvedl Bartoš.

Piráti také odmítají, aby rezervační systém posílal informace o uživatelích společnostem typu Google či Facebook, považují to za naprosto nevhodné a neprofesionální. Šlo podle nich místo toho využít nástroje státního eGovernmentu, třeba e-Identitu.

Jurečka: Měli půl roku, neudělali téměř nic

„Vakcíny jsou, ale dostatečně rychle se neočkuje, nejsou očkovací centra, premiér jede do Brna a pak se chlubí v mediích, že máme očkovací centrum, ale on a vláda pro to neudělal vůbec nic! Nefunguje registr, tempo 20 sms za minutu je naprosto tragické! (ve skutečnosti to po startu registrací bylo 20 za sekundu – pozn. red.) Vláda měla půl roku času na přípravu celého procesu očkováni, ale neudělala prakticky nic pro to, aby nyní vše běželo maximálně hladce,“ sdělil iDNES.cz Jurečka.

„Tohle mi ráno poslal můj nástupce starosta Kolina. Registrační systém nefunguje, zpožďuje se, neposílá ověřovací kódy! Nenabízí ani například pro Kolín vyber místa v Kolíně, ale míst v Hradci Králové a Pardubicích,“ uvedl šéf STAN Vít Rakušan.

„Nám aktuálně nezbývá než uklidňovat situaci, pomáhat lidem prostřednictvím svých starostů a hejtmanů, kteří na rozdíl od premiéra ta očkovací centra museli vybudovat, a požadovat po vládě, aby systém posílila. Teď je potřeba, aby ministerstvo okamžitě sdělilo, zda lidé mají pokračovat v marných pokusech, nebo bude systém upraven a uveden skutečně do provozu,“ dodal Rakušan.

„Takhle to dopadá, když se věci šíjí horkou jehlou. Vláda měla s přípravou registračního systému začít už na konci léta, jak jsme ostatně žádali. Pak by byl dostatek času na otestování systému a jeho spuštění by nemusely provázet takové problémy, i já jsem svědkem nefunkčnosti systému v blízkém okolí“ sdělila iDNES.cz šéfka TOP 09 Pekarová Adamová.

Tímto tempem to bude trvat 13 let, uvedl Klaus

Kriticky se vyjadřují i politici, kteří nepatří k fanouškům očkování. „Hájíme dobrovolnost očkování. Chceme, ať vláda má vlastní nákupní politiku. Ne útrpné čekání, co nám z Evropy pošlou. Upozorňujeme na fakt, že vakcinace bohužel nebude v dohledné době univerzálním řešením epidemie. Tímto tempem bude trvat 13 let a 5 měsíců. Trváme na změně vládní politiky směrem k ochraně ohrožených osob, nikoli k ekonomické likvidaci zdravých. Jsme pro návrat dětí do škol a otevření provozoven,“ uvedl předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Ve svém nejbližším okolí konkrétní příklady zkušeností se snahou registrovat někoho nemá.

„Ze skupiny osob, na které by snad vakcína mohla 1:500 vyjít, jsou jen mí rodiče a ti se nikde registrovat nezkoušeli,“ uvedl Klaus mladší. Jeho otec, exprezident Klaus je jak odpůrcem očkování tak vládních opatření.

„Potvrzuje se principiálně chybně vládou nastavená logistika očkování. Hnutí SPD opakovaně navrhuje, aby klíčovou úlohu v systému dobrovolného očkování hráli praktičtí lékaři, ti znají své pacienty i rizikové skupiny a jsou na místě,“ sdělil iDNES.cz šéf SPD Tomio Okamura.