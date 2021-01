Státu navzdory. Kraje a města tvoří vlastní systémy očkování a rezervací

Redakce iDNES.cz zmapovala, jak se jednotlivé kraje a radnice vypořádávají se zmatky po pátečním fiasku s registrací na očkování.

Třeba Praha 3 se domluvila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady na možnosti očkování seniorů bez nutnosti registrace v celostátním systému.

„Vyjednali jsme možnost očkování v příštím týdnu bez registrace ve zmíněném celostátním registračním systému. Občané Prahy 3 se k tomuto očkování mohou zdarma objednat na konkrétní termín prostřednictvím bezplatné zelené linky,“ informovala v pátek městská část, která spustila rezervační systém pro seniory starší osmdesáti let



Alternativní možnost registrace si pochvaluje obyvatelka Žižkova, jejíž jméno redakce zná, ale uvést si ho nepřála - ta pomáhala s přihlášením k očkování své staré matce. „Odpoledne jsme zavolali a během tří minut byla registrace vyřízená,“ shrnula rychlé vyřízení.



Nechtěli jsme spoléhat jen na centrální registr

Pozadu nezůstává ani Praha 2. Díky navázané spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí se během soboty podařilo očkovat prvních 140 seniorů. „Velice si vážím vynikající spolupráce, díky které se podařilo vše rychle zorganizovat,“ řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Městská část provozuje i speciální informační linky, kam se mohou obracet senioři, kteří mají zájem o očkování. Úředníci ve spolupráci se zdravotníky poté vytvářejí harmonogram, podle kterého zájemce kontaktují zpět s konkrétním termínem očkování. Vedle poradenství a koordinace samotného očkování zajišťuje radnice v případě potřeby i doprovod do očkovacího centra na Karlově náměstí.



„Nechtěli jsme spoléhat jen na centrální registr očkování. Naší snahou bylo zajistit, aby naši dvojkoví senioři měli přístup k očkování co nejrychleji a ideálně v blízkosti svého domova. To, že už během víkendu došlo k naočkování prvních 140 seniorů, vypovídá o tom, že nastavená spolupráce i koordinace funguje na jedničku,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, která má na starosti sociální oblast.



V nastavené spolupráci s VFN chce radnice pokračovat i v dalších dnech, už teď má díky speciální infolince dalších 200 zájemců o očkování z řad seniorů.

Očkování seniorky na Praze 2 | foto: Praha 2

S vlastní očkovací strategii přišel před nedávném i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Zřídíme vlastní krajské call centrum, kde se budou lidé objednávat do pořadníku přes telefon,“ informoval Martin Kuba, mimo jiné šéf Asociace krajů.



Neustálé hlídání termínů je nesmyslné, myslí si Kuba

Jedno z očkovacích center vznikne v jedné z hal českobudějovického výstaviště. Kuba chce mít v každém ze sedmi jihočeských okresů jedno podobné, sloužit tam bude lékař, dvě sestry a dobrovolníci jako personál.



Kraj se však v současné době potýká s nedostatkem vakcín. „Omlouvám se všem Jihočechům za tyhle komplikace, ale bohužel ten systém neřídíme,“ uvedl hejtman, který poukázal i na chybující celoplošný rezervační systém.



„Opakovaně požadujeme, aby při otevření nových sto termínů například v nemocnici v Českých Budějovicích si systém automaticky „natáhl“ prvních sto zaregistrovaných do tohoto očkovacího centra a pouze jim odeslal zprávu s termínem očkování. Nebo aby nás upozornil, že jim máme zavolat,“ uvedl Kuba. To, že by si lidé měli neustále hlídat, zda jsou otevřené termíny a opakovaně se snažit hlásit, považuje hejtman za naprosto nesmyslné

Vlastní cestou chce jít i Jihomoravský kraj. Ten chystá vlastní systém distribuce vakcín a očkovacích center, kde za den zdravotníci chtějí naočkovat až 17 tisíc lidí. S očkováním lidí nad 80 let na jižní Moravě pomohou praktičtí lékaři, aby senioři nemuseli cestovat do vzdálenějších center.



Na 1221 je téměř nemožné se dovolat

Fakultní nemocnice Brno testuje, jak vypilovat provoz hlavního očkovacího centra v prostorách výstaviště, aby zde zdravotníci v budoucnu zvládli podat až 3 600 vakcín proti koronaviru každý den. Dvojnásobnou kapacitu by dohromady měla pokrýt okresní centra rozmístěná napříč krajem.

„Počítáme se sedmi centry s tím, že v každém zvládneme podat vakcínu až tisícovce lidí denně. Vzniknout by mohla například v kulturních domech nebo podobných budovách, momentálně řešíme podmínky,“ přiblížil krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS).



Protože podle kraje je registrace pro seniory přes webové stránky ministerstva zdravotnictví složitá a na oficiální linku 1221 je téměř nemožné se dovolat, mají Jihomoravané k dispozici bezplatnou linku, kde jim s tím pracovníci úřadu pomohou či za ně registraci provedou.

Zlínský kraj velká očkovací centra nechystá

Podobnou cestou jdou i v Plzeňském kraji. Tento týden mají v plánu zprovoznit call centrum, kde budou seniorům k dispozici dobrovolníci, kteří pomohou se zamluvením termínu.



Naopak Zlínský kraj nemá v plánu otevírat velká očkovací centra. Místo toho vedení kraje oslovilo praktické lékaře, kteří o očkování svých pacientů projevili zájem.

Z 290 praktiků, kteří v kraji ordinují, je přihlášených 180. Tvoří si seznamy lidí nad osmdesát let, které postupně obvolávají, zjišťují zájem a připravují pro ně konkrétní termíny. Podle Lubomíra Nečase, předsedy krajského Sdružení praktických lékařů, není nutné, aby se tito pacienti předem složitě registrovali do systému, protože informaci o jejich naočkování dodá lékař do systému sám.

Už v pondělí se také uskutečnilo hromadné očkování obyvatel v obci Popovice. Mobilní tým z očkovacího centra při revmatologické ambulanci Medical Plus v Uherském Hradišti přijel přímo do obce a aplikoval vakcínu zájemcům v domácnostech. Obec totiž nechtěla vystavovat seniory silným mrazům. Podařilo se naočkovat tři desítky seniorů v Popovicích a další čtyři desítky v sousedním Podolí.

Do pomoci seniorům se po celé republice zapojují i Senior Pointy. Pracovníci s nimi prochází krok po kroku proces registrace k očkování. Minulý týden pomáhalo v jednotlivých krajích devět poboček, tento týden se postupně přidává zbytek.

Senioři nemají chytré telefony nebo i internet

„Od pátku jsme zaznamenali desítky telefonátů. Pro seniory je systém složitý, navíc drtivá většina nemá chytrý telefon, počítač, o internetu nemluvě. Když například potřebovali přečíst PIN, který jim dorazil SMS zprávou, museli našim pracovníkům zavěsit, přečíst si jej a pak znovu zavolat,“ upozornil Jakub Carda, ředitel brněnské firmy Společně, která se o seniory prostřednictvím Senior Pointů stará.



Podle něj si zaměstnanci Senior Pointů nejvíce stěžovali na nefunkčnost systému a neustálý kolaps webových stránek. „Naše místa se obecně do celé problematiky kolem očkování zapojují aktivně, například v Příbrami vyjednávají o zapůjčení prostoru kontaktního místa Senior Pointu jako místa pro očkování seniorů,“ dodal Carda.

Chytrá karanténa v pondělí na Twitteru uvedla, že se k očkování přes centrální systém již zaregistrovalo přes 159 tisíc seniorů nad osmdesát let.