Babiš: Proti covidu bylo v Česku dosud naočkováno asi čtyřicet tisíc lidí

13:56

V Česku bylo dosud očkováno proti covidu zhruba 40 tisíc lidí. Deníku Právo to řekl premiér Andrej Babiš. Zopakoval, že prioritu v očkování mají zdravotníci, starší osmdesáti let a nemocní. Očkovací centra musejí spotřebovat vakcíny do týdne po obdržení, uvedl.