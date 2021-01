Lidé se infikují i po očkování. V Izraeli řeší účinnost první dávky vakcíny

V Izraeli se zatím zjevně nestačil projevit účinek očkovací kampaně, s níž se začalo před měsícem a která je považována za nejrychlejší na světě. Podle ministra zdravotnictví Juliho Edelsteina bylo dosud v devítimilionové zemi naočkováno 2,2 milionu lidí, více než 470 tisíc už i druhou dávkou vakcíny.



„Po naočkování první dávkou se covidem nakazilo 12 400 Izraelců. Ochrana získaná po první dávce vakcíny není tak velká, jak jsme mysleli,“ prohlásil v úterý koordinátor Aš. Dodal, že si není jist, zda vakcína Pfizeru, kterou se v Izraeli očkuje, chrání i proti zmutovanému viru, jenž se šíří z Británie.

Edelstein ale Ašova tvrzení ve středu mírnil a označil takové stanovisko za předčasné. „Připomínky izraelského komisaře koordinujícího opatření proti covidu týkající se účinku první dávky vakcíny byly vytržené z kontextu a tudíž nepřesné,“ prohlásil ministr zdravotnictví.



„Nejzranitelnějším skupinám populace nyní podáváme druhou dávku očkování a očekáváme, že už zakrátko uvidíme plný ochranný dopad vakcíny,“ dodal Edelstein s tím, že tělo po očkování potřebuje čas, aby rozpoznalo genetický materiál viru a vyvolalo imunitní odpověď.

Vakcína má efekt po dvou až třech týdnech

Imunologové, včetně profesora Dannyho Altmanna z Královské univerzity v Londýně, se podle BBC shodují, že po aplikaci první dávky může trvat až tři týdny, než začne mít vakcína efekt. Pfizer uvádí, že jeho vakcína má po první dávce účinnost 52 procent, po té druhé pak až 95 procent.

Clalit, největší poskytovatel zdravotní péče v Izraeli, jenž pokrývá většinu populace, porovnal lékařské záznamy 200 tisíc očkovaných lidí starších 60 let se stejným počtem neočkovaných. Během dvou týdnů po první dávce byly obě skupiny pozitivně testovány na covid-19 zhruba stejnou měrou.



Profesor Stephen Evans z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny nicméně ke studii Clalitu prohlásil, že není rozumné porovnávat účinnost při testech vakcíny a při jejím používání, protože to může být ovlivněno řadou faktorů.



„Jedná se o velmi časnou ochranu,“ tvrdí pak profesor veřejného zdraví a poradce izraelské vlády Ran Balicher, podle kterého se vliv očkovací kampaně začne projevovat nejdříve měsíc po jejím zahájení. Později očkovaní začali vykazovat o 33 procent méně nových infekcí než ostatní.



Mnohé země nyní zvažují, že kvůli nedostatečným dodávkám vakcín podání druhé dávky odloží. Británie v minulém týdnu uvedla, že chce druhou dávku podávat až po dvanácti týdnech. Ačkoli to povede k menší účinnosti než při podání dvou dávek, podaří se tak podle britských expertů naočkovat více lidí a tím lépe zamezit šíření nákazy. Pfizer nicméně doporučuje dodržet mezi dávkami odstup tří týdnů.

Ortodoxní komunita pravidla neřeší

Boaz Lev, který v Izraeli řídí konzultativní výbor ministerstva zdravotnictví, řekl, že rychlost nákazy se dá vysvětlit několika způsoby.

„Prvním z nich je, že se zmutovaný virus šíří rychleji než ten původní. Má to také co dělat s dodržováním uzávěry. Svatby, shromáždění, otevřené školy v ultraortodoxních komunitách, to vše má vliv na šíření viru,“ řekl.

Uzávěra měla v Izraeli původně skončit ve čtvrtek, ale vláda v úterý rozhodla o jejím prodloužení do 31. ledna. Od začátku epidemie je už třetí a platí od konce prosince. „Pro mnoho občanů je to obtížné rozhodnutí, ale je to nezbytné,“ řekl k prodloužení premiér Benjamin Netanjahu.

Zmínil se při tom o „skandální“ svatbě pořádané v pondělí v Bnej Braku, kde žijí ultraortodoxní rodiny. Zúčastnilo se jí několik set lidí.

Izraelské ministerstvo zdravotnictví oznámilo za středu rekordních 10 213 nových případů nákazy. Celkový počet dosud potvrzených případů v zemi vzrostl na 576 tisíc. Z toho přes 82 tisíc lidí je nyní nemocných a 4 181 lidí zemřelo.

Turisté musí mít negativní test či očkování

Netanjahu řekl, že nařídil ministerstvu zdravotnictví a dopravy, aby okamžitě zpřísnila na letištích testování cestujících ze zahraničí. Od 23. ledna se budou muset všichni při příjezdu do Izraele prokázal negativním testem ne starším než 72 hodin nebo předložit potvrzení o naočkování.

Netanjahu začátkem měsíce uvedl, že v plánu je očkovat téměř všechny dospělé Izraelce do konce března, kdy zemi čekají další předčasné parlamentní volby.

Mnozí míní, že rychlé očkování je součástí Netanjahuovy volební kampaně. Vláda si ale vysloužila kritiku za to, že neočkuje Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, byť tam vakcínu dováží židovským osadníkům.

The Times of Israel v úterý napsal, že podle statistiky Oxfordské univerzity je Izrael za posledních sedm dní v nově potvrzených nákazách na počet obyvatel první na světě před Portugalskem, Andorrou, Českou republikou, Irskem a Libanonem. Izrael nicméně podle téhož zdroje provedl za poslední týden také čtvrtý nejvyšší počet testů na obyvatele ve světě.