Vir na vás přeskočí za sekundy, ne za patnáct minut, varuje imunolog Hel

Zdeněk Hel, který mimo jiné působí i jako profesor na prestižní Alabamské univerzitě v americkém Birminghamu, se v úvodu Rozstřelu vyjádřil k tomu, jak velkým nebezpečím je šíření britské mutace koronaviru, kterou už zaznamenal Státní zdravotní ústav i na území České republiky.

„Riziko je to velké. Tato nová mutace se nejdříve objevila v jižní Británii, teď se rozšiřuje po Spojeném království, Irsku i v USA.”

Diskuse s Babišem a Maláčovou byly produktivní

„V USA půjde o dominantní kmen už v průběhu března,” říká imunolog. „Ale nemáme důkazy o tom, že by to byla více zabijácká mutace. Problém je v tom, že má větší infektivitu a v populaci se velice rychle rozšiřuje. Zkracuje se nám tak interval, během něhož bychom imunizovali podstatnou část obyvatelstva před tím, než bude virem infikována.”

Iniciativa Sníh podle něj vznikla proto, aby byla vědecko oporou politikům ze všech stran. „Jsme apolitická iniciativa. Jediným cílem je pracovat pro občany, podávat vládě i opozici pravdivé informace. Měli jsme velice dobré jednání s paní ministryní práce Janou Maláčovou a produktivní diskuse jsme měli i s panem premiérem Babišem. A tohle říkám s tím, že s ním nemám žádné finanční zájmy. Nemám nic společného s žádnými finančními skupinami.“

„Pan premiér byl velice perceptivní (vnímavý – pozn. redakce),” hodnotí rozhovor s ministerským předsedou Hel. „Diskuse s ním se ubírají správným směrem. Prvním výsledkem je sekvenování nových mutací virů na území ČR, z čehož mám obrovskou radost. Pan premiér slíbil podporu. My se tímto můžeme stát v Evropě premiantem, příkladem pro další země, a to tím, že budeme monitorovat mutace viru SARS-CoV-2 na našem území.“

15 minut? Mýtus! Virus se přenese během sekund

Zdeněk Hel v Rozstřelu mluvil i o tom, jak se virus přenáší mezi lidmi. Doposud se uvádí, že k přenosu dojde při alespoň patnáctiminutovém společném kontaktu mezi lidmi, kteří nemají roušku, a že se virus přenáší aerosolem a mikrokapénkami. To je sice podle imunologa pravda, ale k nákaze stačí mnohem kratší doba.

Dá se to prý snadno přirovnat k šíření vyfukovaného kouře do prostoru. Když jej člověk pomyslně vydechne a má roušku, i tak se kouř šíří podél okrajů ústenky do okolí. Bez roušky se kouř šíří ještě rychleji. Výrazněji tak zabrání šíření infekce pouze dobře utěsněný respirátor.

„Virem se nakazíte za pár sekund. Nevěřil mi to ani pan premiér. On říkal, že byl s nakaženým prezidentem Macronem v jedné místnost a nenakazil se. Ale je to individuální. Někteří lidé jsou rezistentní. Ale viru je jedno, jestli jste s někým ve styku patnáct minut nebo několik sekund.”

„Doporučil bych lidem, aby necestovali, pokud nemusejí,” vysvětluje imunolog. „Pokud nemusíte používat MHD, nepoužívejte ji. Nepoužívejte výtahy, raději choďte pěšky. Na ulici se raději vyhýbejte lidem. Představte si, že vedle vás někdo vyfoukl cigaretový dým a vy tím místem za okamžik projdete. Ten kouř přece ucítíte. Tím samým způsobem se chová virus.”

I vzhledem k výskytu britské mutace viru v ČR tak Zdeněk Hel podporuje povinnost nosit respirátor v obchodech a MHD, jak navrhuje ministerstvo zdravotnictví. „Ale pokud by se toto pravidlo zavedlo, musíme se ujistit, že všichni občané budou mít přístup k respirátorům.”

Testování se politizuje

Zdeněk Hel mluvil v Rozstřelu i o očkování. Podle posledních informací by Evropská unie mohla do konce ledna schválit vakcínu společnosti AstraZeneca. Podle imunologa je to dobrá zpráva. „I když u této vakcíny máme mnoho otázek. Je to dobrá firma. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je ve schvalování očkovacích látek velmi přísná.”

„A to je dobře, je to záruka naší bezpečnosti,” dodává Hel. „Pokud to projde, bude vakcína bezpečná.“ V rozhovoru se vyjádřil i k tomu, že podle středečního vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by mohla německá kancléřka Angela Merkelová usilovat o nákup ruské a čínské vakcíny.

„Nám, vědecké komunitě, vadí, že se otázka pandemie, testování i očkování politizuje. Bohužel k tomu dochází po celém světě. Odmítat tedy vakcíny podle země původu je špatné. Ale v Rusku, v Číně a téměř i ve Spojených státech došlo k tomu, že vakcíny neotestovali dostatečně ve třetí fázi klinických pokusů a nemohla tak být zajištěna bezpečnost,” což se podle imunologa týká zejména ruské vakcíny Sputnik.

„Na druhé straně je princip vakcíny v pořádku, a jak už se lidi očkují, získávají další data,” doplňuje Hel. „Otázkou je, jak můžeme ruským a čínským úřadům věřit na rozdíl od úřadů evropských. Pokud se prokáže, že je vakcína bezpečná, tak ano, je možné je používat, ale přimlouval bych se za to, aby data byla na úrovni EU a USA.“

Vakcína vstřikováním místo vpichem?

„Mimochodem k něčemu podobnému mohlo dojít i v USA, kdy se dnes už bývalý prezident Donald Trump snažil vypustit americkou vakcínu za každou cenu ještě před volbami. A to je naprosto nepřípustné. Naštěstí firmy, které vakcínu vyvíjely, se společně domluvily na tom, že politickému tlaku neustoupí.“

Profesor Hel se vyjádřil také k tomu, proč v současnosti roste počet nových případů covidu-19 v Izraeli, který už má přitom očkovanou docela početnou část obyvatel. Zjednodušeně také vysvětlil, jak současné vakcíny proti onemocnění covid-19 vlastně fungují. „Vakcíny působí takto: patogen vejde do organismu, začne se množit, tím pádem bude aktivovat paměťové buňky, ty začnou velice rychle růst. Během pěti až sedmi dní tedy vzroste buněčná imunita a během sedmi až čtrnácti dnů dojde k nárůstu koncentrace protilátek v krvi.”

Podle imunologa se vyvíjejí i další generace vakcín, které dokážou stejně dobře vyvolat sterilní imunitu. Jedna z nich se vyvíjí přímo na Alabamské univerzitě v americkém Birminghamu, kde Zdeněk Hel působí.

„Naše vakcína je založena na vstřikování rekombinantního viru přímo na nosní sliznici. Tato vakcína bude součástí takzvané třetí generace vakcín. Je podstatně těžší na vývoj, takže by mohla být k dispozici až v příštím roce. Ale jednu takovou vstřikovací vakcínu už k dispozici máme. Je na chřipku a funguje výborně,” míní imunolog.

Zdeněk Hel v Rozstřelu mluvil i o tom, jak lze kontrolovat epidemii, ale přitom otevřít společnost a zachránit ekonomiku, hovořil o budoucí hrozbě biologických zbraní i o tom, zda se máme připravit někdy v budoucnu na další pandemie.