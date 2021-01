Vondrák: Senioři očkování chtějí. Problém jsou pečovatelé, věří dezinformacím

Hejtman Ivo Vondrák v Rozstřelu shrnul, kolik lidí se doposud v Moravskoslezském kraji nechalo očkovat. „Bylo to 3 500 lidí v minulém a 5 850 v tomto týdnu. Kromě toho je to ještě zhruba dalších tisíc lidí v domovech seniorů.”

Nejsou žádné nevyužité vakcíny

Podle Vondráka zatím úředníci v Moravskoslezském kraji nezaznamenali během očkování výraznější problémy. „Běží to tak, jak to v daný okamžik běžet může. Máme 21 očkovacích míst o kapacitě 1 150 očkovaných denně. Už příští týden bychom chtěli mít proočkovaných dalších 7 tisíc lidí v nemocnicích a 8 400 klientů a zeměstnanců domovů seniorů. Běží to docela hladce, myslel jsem, že to bude horší.“

Podle hejtmana Vondráka není pravdou, že by někde ležely nevyužité stovky či tisíce vakcín. „To mohu vyvrátit. Co jsme dostali, to jsme spotřebovali.“

Aktuálně kraj distribuuje mezi občany zásilku z minulého týdne. Tento týden podle hejtmana přišla zásilka 8 400 dávek vakcíny společnosti Moderna a 7 020 vakcín od firmy Pfizer/BioNTech.

„Moderna je naplánována právě pro domovy seniorů. Ve čtvrtek se rozvezla do 32 domovů, kde má být proočkováno 3 500 lidí. Dalších 16 domovů bude proočkováno mobilními týmy, to je asi 1 500 lidí. A od pondělka se bude zavážet zbytek, tedy pro dalších 3 500 klientů a zaměstnanců domovů seniorů. Od příštího pondělka se také zaváží očkovací centra v nemocnicích, bude pokračovat očkování zdravotníků. A začínáme i s očkováním praktiků.“

Politizace pandemie mě mrzí

Iva Vondráka mrzí, když se ze strategického úkolu, tedy z očkování, stává politické téma. Podle něj mohou kraje očkování zvládnout a kritika vlády ze strany některých jeho kolegů-hejtmanů mu přijde zbytečná. „Netajím se tím, že jsem člověk, který od roku 2000 něco řídil a měl jsem na starosti spoustu věcí v kritickém řízení jako rektor vysoké školy.”

„Navíc učím metodiku řízení vývoje softwaru a já ty metody v praxi opravdu využívám,” pokračuje hejtman. „Máme agilní metodu, která využívá storyboardů, každé pondělí a čtvrtek se sejdeme, posuneme si lístečky s úkoly, které se musejí udělat. A to je metoda, která počítá s tím, že se musíte neustále adaptovat na nové podmínky. Prostě kdo je připraven, není překvapen.“

„A nejsem ani toho názoru, že se vše mělo definovat někdy v listopadu nebo v prosinci, protože to nelze,” komentuje Vondrák kritiku ze strany opozice, podle které vláda ve věci očkovací strategie zaspala.

„Nemůžete všechno dělat prediktivním způsobem, nejde vše naplánovat krok za krokem. Pomohlo mi i to, že to celý život učím. Ale je to i o týmové práci. Tým, který tady máme, který už řešil loni v březnu rozvoz ochranných pomůcek, je velkou výhodou, osvědčil se.“

Navíc řada hejtmanů podle Vondráka ve svých funkcích po volbách teprve začíná. „A teď to nemyslím nějak pejorativně. Ale jsou i ve vleku událostí, které se dějí. Není to nic jednoduchého. Naší výhodou je, že tu máme kontinuitu z toho, co už jsme v minulosti dělali.“

Senioři se nebojí, jejich pečovatelé ano

Podle moravskoslezského hejtmana se zatím senioři nechávají očkovat vcelku bezproblémově. Ale problém je se zaměstnanci domovů seniorů. Ti s očkováním váhají a zatím si nechala vakcínu aplikovat jen zhruba polovina z těch, kteří na to mají nárok. „Mohu to potvrdit,” říká Vondrák.

„Senioři nesledují sociální sítě, kde se objevují desinformace,” vysvětluje Vondrák. „Ale u lidí, kteří se o seniory starají, je to jinak. Ti jsou mladší a sociální sítě aktivně využívají. To je ten negativní dopad dezinformační kampaně, před kterou varuji. Ale chtěl bych ještě jednou zopakovat: pokud nebudeme očkovat, covid-19 nezastavíme. Vakcinace je jedinou cestou, jak se z této situace dostat.“

„Pokusíme se tyto pracovníky, kteří s očkováním váhají, přesvědčit, aby změnili svůj názor,” míní hejtman. „Řada z nich už si onemocněním covid-19 prošla, protože řada domovů seniorů bylo v minulosti epidemií postiženo. Takže je to tak, váhají, ale byl bych optimista, věřil bych tomu, že změní svůj názor a nakonec se naočkovat nechají.“

Hejtman Ivo Vondrák ale k vládě není nekritický. Podle něj v minulosti udělala chyby a jednala chaoticky. „Ale na druhou stranu vůči hejtmanům vnímám ze strany vlády reflexi, co jako představitelé krajů potřebujeme. Chyby se děly, dějí a budou se dít.”

„Ale je třeba rozlišovat mezi kritikou věcnou a kritikou účelovou. Vstupuje do toho politika více, než by měla. A to se mi nelíbí. Protože my musíme řešit pandemii a ne se zabývat pouze kritikou. Chtěl bych vidět, jak by jednali tito kritici, kdyby to měli na starost,” uzavírá politik hnutí ANO.

Hejtman Ivo Vondrák mluvil v Rozstřelu i o chystaném očkovacím centru v kraji, o tom, jak by se měli zapojit do očkování praktičtí lékaři a hovořil i o problematice ostravského krematoria, které se v minulých dnech a týdnech ocitlo na kraji své kapacity.