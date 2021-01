Bez schválení jsou čínské a ruské vakcíny u nás nemyslitelné, říká Chlíbek

V Česku se očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Německá kancléřka bude usilovat o to, aby EU nakoupila ruské a čínské vakcíny. Je to podle vás správná cesta? Ruské ani čínské vakcíny nejsou přeci ještě registrované.

To nejsou, což je problém. Nejsou registrované Evropskou lékovou agenturou a to znamená, že je nepředstavitelné, aby evropský nebo český lékař aplikoval vakcínu, která nemá evropskou registraci. Na druhou stranu pokud se vakcínám takovou registraci podaří získat, tak není důvod k tomu, proč by se používat nemohly.



Takže jako jediný zásadní problém je pro vás prozatímní neschválení? V samotných vakcínách problém nevidíte?

Ono těch informací o nich moc není. O čínských už vůbec ne. O Sputniku zatím víme, že účinnost vakcíny se pohybuje kolem 91 procent a dokonce proti závažným formám uvádějí až stoprocentní účinnost. Podobně jako jiné vakcíny je dvoudávková, lépe se skladuje (při teplotách 2 až 8 stupňů Celsia, pozn. red.) a je v lyofilizované formě, takže se musí před použitím rozpustit.



A samotná konstrukce vakcíny?

Ta vychází z desítky let známého a vyzkoušeného modelu, kdy adenovirus slouží jako transportní zařízení, do kterého se vkládá kódující gen pro povrchový protein koronaviru. Po aplikaci se pak dostává do lidských buněk, kde na to reaguje imunitní systém. Takže je to ověřená konstrukce, Rusové s ní mají dlouhé zkušenosti. V tom bych problém neviděl, ale musí předložit dostatečná data a víme, jak to začalo.

Myslíte tím, že Sputnik byl v Rusku zaregistrovaný i přesto, že obešel pravidla pro schválení vakcíny.

Přesně tak a to je jediné, čeho bych se bál - aby tady nebyla snaha obcházet pravidla. Ale pokud bude vakcína u Evropské lékové agentury se stejnými kritérii a požadavky, jako to mu má být u každé vakcíny, problém v tom nevidím a pak může být používána.



A obcházení u Evropské lékové agentury se nebojíte? V Rusku schválili a pravidla se dodržovala až zpětně.

Já doufám, že se nic takového dít nebude. Všichni to také dlouhodobě kritizují, že není možné bez dokončení třetí klinické fáze schvalovat jakoukoli vakcínu. Takže věřím, že to Evropská léková agentura rozhodně neudělá. Protože to bych se pak musel bát i Pfizeru, který také agentura schvalovala.



Historie ale mluví jinak.

Rusové to chtěli honem honem rychle zaregistrovat ještě v době, kdy neměli dost údajů. Momentálně dělají studie se 40 tisíci lidí v Indii, Venezuele, Bělorusku a Spojených arabských emirátech. Pokud se jim už podařilo získat dostatek údajů z tohoto vzorku dobrovolníků a agentuře to předložili, která to posoudí stejnou optikou jako ostatní vakcíny, v tom problém nevidím.



Jde mi o důvěryhodnost takové vakcíny. Díky očkování zmizel například záškrt či pravé neštovice, pořád je ale ve společnosti spousta lidí, kteří vakcinaci odmítají.

Důvěryhodnost je jedna věc, ale buďto věřím Evropské lékové agentuře a pokud jí schválí, je to pro mě dostačující, nebo v ní tu důvěru nemám. Pak bych ale měl pochyby i z vakcíny od Pfizeru, protože ji také schvalovala EMA. Já jsem pořád přesvědčen o tom, že se agentura nenechá ovlivnit žádnou politickou snahou a jinými tlaky, ale bude se držet své profesionality. Pokud by vakcíny vykazovaly nějaké nedostatky nebo pochybnosti, tak je prostě nezaregistruje.



Pokud se taková vakcína schválí a nakoupí, nebude to mít opačný efekt, že se lidé nebudou chtít nechat očkovat? Vybrat si vakcínu totiž není možné, to může lidem vadit. Už Pelíšky ukázaly, že si lidé „samozřejmě vyberou tu americkou“.

Já si to nemyslím. Ten, kdo má zájem se nechat očkovat a obrazně řečeno na vakcínu stojí frontu, se očkovat nechá a bude odborníkům z institucí věřit. Rozhodně to nelze postavit tak, že k této vakcíně mám důvěru a k této ne. Podmínkou je schválení.



Čínské vakcíny jsou zastaralého typu

Mluvili jsme zatím hlavně o vakcínách Pfizer a Sputnik. První je typu mRNA, ruská je vektorová adenovirová. Ve hře jsou ještě vakcíny z Číny, kterých je hned několik a většina je typu virových inaktivovaných. V současné situaci - je jedno, kterou vakcínu dostanu?

Úplně jedno to není, protože každá je jinak účinná. Čím vyšší vykazuje, tím lépe pro mě. Pokud je 95 procentní, tak ze sta očkovaných jich 95 neonemocní. Pokud bude mít účinnosti 70 procent, tak si to všichni dokážeme spočítat sami.



Takovou účinnost mají vakcíny z Číny?

To přesně nevím, protože jich je tam opravdu hodně, ale pokud to vezmu obecně, tak vakcíny virového inaktivovaného typu za mě nepatří do generace moderních vakcín a osobně bych preferoval vakcíny vektorové nebo genetické před nějakou oslabenou celovirionovou vakcínou. Pro mě nejsou čínské vakcíny důvěryhodné.



Nejsou? Proč?

Víme, že v zemi měli občas velké národní skandály v podobě rozsáhlé otravy dětí z mléka, kde se maskovaly nedostatky výživových látek melamine. V Číně došlo k poškození zdraví po očkování, úmrtím, pochybením při výrobě vakcín a podobně. Teď jde o můj subjektivní pocit, že čínským vakcínám příliš nevěřím. U ruské bych se toho nebál.



Takže jste pro to, aby se vakcíny nakupovaly i v Číně a Rusku?

To se zase dostaneme na začátek - pokud se schválí, tak ano. Bez registrace to prostě nejde. Nikdo nemůže začít spekulovat, že budeme očkovat čínskou vakcínou, protože pokud jí neschválí Evropský lékový úřad, tak je to nemyslitelné a je to plácání do vody. Legislativa neumožňuje takovou vakcínu použít, jedině že by to bylo na nějakou udělenou výjimku a to bych byl nerad, aby se stalo u nás.

Buď to bude regulérně schválené, nebo se jí očkovat nebude. Ale já jsem pořád také optimista v tom, že nasmlouvané dodávky co máme, by měly pokrýt všechny zájemce o očkování. Jde jen o tu rychlost a trochu chybí trpělivost, že dodávky budou chodit v řádu několika týdnů a převládá tu pocit, že by lidé měli být očkovaní do 14 dnů. To by bylo skvělé, ale takhle rychle to nejde. A za mě si raději tři neděle počkám na vakcínu, která splní všechna bezpečnostní kritéria, než bych byl zítra očkovaný nějakou vakcínou na výjimku.



A jsou také stejně účinné na mutace koronaviru, které se nyní ve světě šíří?

Neukázalo se, že by nebyly. Vychází se tedy z předpokladu, že protilátky vytvořené imunitním systémem by měly neutralizovat i mutační varianty. Minimálně do té doby, pokud by se neobjevila nějaká zásadnější mutace. Ty nynější spíš zvyšují potenciál pro šíření, ale není to tak dramatická mutace, která by znevýhodňovala protilátky v těle.

