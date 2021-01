Očkování proti covidu není pro každého. Překážkou je léčba plazmou i kojení

Vakcína od společnosti Pfizer a BioNTech není vhodná pro děti do šestnácti let. V případě Moderny to je dokonce až do osmnácti. Není to jediné omezení v hromadném očkování. Na pozoru by měli být například rovněž pacienti, kteří prodělali specifickou formu léčby, ale třeba i kojící ženy.