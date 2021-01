Blatný s Babišem představí centrální rezervační systém pro očkování

Zájemce o očkování se nejprve registruje na internetové stránce crs.uzis.cz. Zadá telefonní číslo, na které mu přijde kód pro potvrzení. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo, název své zdravotní pojišťovny a vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.



Registraci si může člověk udělat také přes informační linku 1221. Za seniory to může udělat také jejich příbuzný a Může to udělat i příbuzný a registraci může provést také praktický lékař. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se jedná i o tom, aby k registraci pro očkování mohly být využity i lékárny. Pravidla pro očkování potvrdila ve středu vláda a ministr zdravotnictví Jan Blatný je vzápětí podepsal. Vláda také nařídila zdravotníkům každý den hlásit počet očkovaných.

Rychlost očkování závisí především na tom, kolik vakcíny a kdy bude mít Česko k dispozici. Zatím se očkuje vakcínou vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech a v úterý do Česka dorazily první dávky od firmy Moderna. Zásoba injekčních stříkaček je na 65 dnů, řekl ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu.



„My odhadujeme, že je to přibližně 70 až 75 tisíc lidí, kteří už byli naočkováni,“ uvedl předseda vlády. Oficiálně bylo přitom zatím očkováno 61 474 lidí. Česká republika zatím dostala 169 650 vakcín. Za první čtvrtletí by mělo mít Česko k dispozici celkem 1 054 000 dávek od firem Pfizer a BioNTech. Plus k tomu vakcíny od společnosti Moderna, takže na první tři měsíce bude mít země asi 1,5 milionu vakcín.

Od příštího týdne budou podle Blatného očkováni podruhé ti, kteří již první dávku vakcíny dostali. Lidé, kteří budou pomáhat v očkovacích centrech, musí podle něj dostat vakcínu předem.

Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. V současné době je jich 31, většinou při velkých nemocnicích. Postupně budou vznikat také velkokapacitní centra například v kulturních domech, sportovních halách nebo dalších místech s možností parkování většího množství lidí.