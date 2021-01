Lékaři se nemusí rozhodovat, koho zachrání a koho ne, rozčílil se Blatný

„Není pravda, že by v této republice museli doktoři selektovat, koho napojí na přístroj, komu poskytnou nějakou službu, nebo ne. Byl bych velmi rád, aby se tyto nepravdivé informace nešířily. Jako lékař jsem na to velmi citlivý. Není to pravda,“ prohlásil ve středu ministr.

„Musím se důrazně ohradit proti většině tvrzení, která jste řekla,“ zareagoval Blatný na tvrzení novinářky, že si podle jejích informací musí doktoři kvůli nedostatku míst vybírat, koho ošetří.

Podle Blatného je v Česku v současnosti 20 procent lůžkové kapacity volné. „Ten, kdo by nevyužil tyto kapacity, nekontaktoval by dispečink lůžkové péče a nezajistil by převoz tohoto člověka do jiného kraje, udělal by něco, co rozhodně nemá udělat,“ dodal s tím, že nemá informace, že by se něco takového v Česku dělo.

„Kdybych zjistil, že v ČR někdo neposkytuje lékařskou péči osobám, které ji potřebují, musel bych velice rychle a zásadně konat,“ uvedl.

Ovšem podle České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je kapacita většiny zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči naplněna. Hlavním důvodem je nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu. Nelze kvůli tomu zajistit dodržování norem na personální vybavení pracovišť, uvedla společnost.

„Nedostatek vzácných zdrojů“

„Z důvodu zajištění zdravotní péče pro maximální možný počet pacientů a z důvodu vysoké nemocnosti či jiné odůvodněné nepřítomnosti kvalifikovaných zdravotnických pracovníků nelze objektivně zajistit dodržování existujících norem na personální vybavení pracovišť,“ konstatují anesteziologové. Ve většině nemocnic lze nynější situaci podle nich charakterizovat jako „nedostatek vzácných zdrojů“, je proto nezbytné snížit obvyklé standardy.

„Rozsah poskytované péče je podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta určován reálným předpokladem klinického prospěchu a je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře,“ zdůraznila společnost. Na intenzivní péči nebo na umělou plicní ventilaci tak budou posíláni jen někteří pacienti.

Dvoustránkový dokument je podepsaný předsedou výboru Vladimírem Černým, který pro ministerstvo zdravotnictví vede dispečink intenzívní péče. Nemocnicím společnost doporučila, aby se při vyčerpání kapacit obrátily na krajský úřad.

V nemocnicích v celé zemi je podle posledních dat z úterý 12. ledna více než 7 200 nakažených a 1 100 jich je ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče. Přes 7 tisíc se počet přehoupl v první pracovní den roku. Zatím nejvíc lidí potřebovalo nemocniční péči na začátku listopadu, kdy v nemocnicích bylo více než 8 tisíc lidí a 1 200 z nich potřebovalo intenzivní péči.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pondělí po jednání vlády uvedl, že pokud by počty nakažených v posledních dnech už signalizovaly začátek zlepšení, v nemocnicích se projeví nejméně za dalších deset dní. V neděli, v pondělí i v úterý byly počty nakažených nižší než před týdnem.

Na hranici svých možností péče o covidové pacienty se v posledních dnech dostala například chebská nemocnice. Došla tam lůžka intenzivní péče, část pacientů převáží do ostatních nemocnic. Primář interního oddělení chebské nemocnice Stanislav Adamec o víkendu médiím řekl, že lékaři museli volit, kterým z pacientů s covidem poskytnou potřebnou intenzivní péči. Uvedl, že lékaři dali přednost 53leté ženě, která potřebovala intenzivní péči, před 85letou pacientkou, která skončila na standardním covidovém oddělení. Vedení nemocnice jeho vyjádření prověří.