Formulář, kalkulace priority, certifikát. Centrální očkování krok za krokem

Už v pátek se otevře možnost očkování pro další skupinu obyvatelstva, seniory starší osmdesáti let. Jak by to mělo probíhat, řekla ve středu vláda.

Prvním krokem na cestě k vakcíně bude zapsání do centrálního registru pomocí internetu. Pokud to senior neumí, může se přihlásit u svého praktického lékaře nebo zavolat na linku 1221. Na této infolince se o očkování dozví vše podstatné už nyní. Jedná se také o aktivním zapojení lékárníků.

Registrovaní získají termín a místo, kde budou očkováni. Volná místa v systému se budou vytvářet podle počtu vakcín.