V Olomouckém kraji se rozběhlo očkování seniorů, dodávky vakcín váznou

Očkování začalo v pátek, každý den aplikovali zdravotníci v domovech pro seniory kolem půldruhé stovky vakcín denně. Stejné množství bylo naplánováno i na dnešek.

„Od úterka bychom pak chtěli pokračovat s větším množstvím dávek,“ řekl náměstek olomouckého hejtmana Ivo Slavotínek, který má očkování v sociálních zařízeních na starosti. O jaké počty seniorů půjde, si netroufl upřesnit.

„Data se bohužel mění každý den. Ještě minulý týden ve středu jsme počítali s příslibem, že od úterka by mohlo jít až o tisíc lidí denně. Teď víme, že to tak nebude. Minulý týden ve čtvrtek mělo do Olomouckého kraje dorazit 975 vakcín, ale přišlo jich jen 600. Dodávky váznou,“ vysvětlil náměstek.

V tovačovském domově žije 140 seniorů, o vakcínu mělo zájem 113 z nich. Dostat ji ale mohlo o zhruba třicet lidí méně, a to kvůli kontraindikacím.

„U klientů se zájem pohybuje mezi šedesáti až devadesáti procenty, u zaměstnanců je čtyřiceti až šedesátiprocentní. Pro seniory je očkování způsob, jak přežít pandemii, proto mají zájem větší,“ myslí si Slavotínek.

Když nebudou očkovací týmy stačit, zapojí se praktici

Lidí, kteří žijí v zařízeních sociálních služeb, a těch, kdo se o ně starají, je v Olomouckém kraji asi dvanáct tisíc.

„Na takový počet očkovaných se určitě nedostaneme, ale pokud to bude více než padesát procent, budeme rádi,“ dodal náměstek.

Očkovací tým objíždí jednotlivé domovy, aby klienti nemuseli kvůli vakcíně opouštět bezpečnou zónu.

„Projekt očkování v sociálních službách zatím budeme stavět na mobilních očkovacích týmech. Pokud by to kapacitně nezvládaly, máme v záloze zapojení praktických lékařů, kteří mají klienty v péči,“ doplnil Slavotínek.

Od tohoto týdne budou domovy navštěvovat dva týmy zdravotníků, oba složené z lékařů a sester olomoucké fakultní nemocnice. Například tamní odborníci z kardiologické kliniky vyzvali veřejnost k očkování už v prosinci.

Další skupinu vyšle Vojenská nemocnice Olomouc. V celém kraji by se nakonec mělo pohybovat až pět týmů.

Ve fakultní nemocnici budou očkovat až tisíc lidí denně

Pokud jde o další seniory nad 80 let, kteří mají podle národní očkovací strategie v podání vakcíny přednost, ti budou docházet do připravovaných očkovacích center. Největší bude ve Fakultní nemocnici Olomouc.

„Vytvoříme jej v prostorách bývalé ambulance hematoonkologické kliniky. Předpokládáme, že zde budeme provádět až tisíc očkování denně, a to sedm dnů v týdnu,“ sdělil ředitel nemocnice Roman Havlík.

Ve hře je však také možnost, že seniory budou očkovat jejich praktičtí lékaři. Zamezilo by se tak rizikovému shlukování starších lidí ve velkých centrech.

„V pátek jsem obeslala praktické lékaře v Olomouci a jejich zástupce v dalších okresech, abych udělala průzkum jejich ochoty. Z odpovědí vyplývá, že drtivá většina je ochotná se do očkování vlastních pacientů zapojit,“ uvedla krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů Jarmila Ševčíková.

U seniorů žijících doma se čeká na rezervační systém

Očkování seniorů žijících doma ovšem nemůže začít, dokud nebude připravený rezervační systém, který bude celostátní.

„Registr ještě není k dispozici, má být představen až 15. ledna. Senioři nad 80 let se budou muset hlásit individuálně přes tento rezervační systém, to posunuje zahájení jejich očkování,“ poznamenal hejtman Josef Suchánek.

V některých nemocnicích, které začaly očkovat jako první, dostala vakcínu už většina zaměstnanců, kteří měli zájem. Například v Nemocnici Jeseník by dnes měli dokončit očkování všech téměř tří stovek zdravotníků. Očkování pokračuje tento týden i v nemocnicích skupiny Agel v Prostějově, Přerově a Šternberku.

„Minulý týden jsme si vyzvedli 200 vakcín, v pondělí si jedeme pro dalších 600. Očkování je dobrovolné, ale zájem je vysoký,“ popsala mluvčí Agelu Radka Miloševská.