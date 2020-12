Pandemie zmrazila Prostějovu plány na nový bazén

V Prostějově v současné době fungují městské lázně v centru města, kde je pětadvacetimetrový bazén a vyhlášená sauna. Budova a technologie mají však nejlepší léta už dávno za sebou, a radnice proto již delší dobu uvažuje o stavbě nového vodního centra.

Stálo by vedle venkovního akvaparku v Koupelkách a kromě plaveckého bazénu by zde lidem sloužilo také moderní wellness.

Na tom, že Prostějov nový bazén potřebuje, se shodnou snad všichni. Vášnivé diskuse budí pouze délka plánované plavecké dráhy, to jest zda má měřit 25, nebo 50 metrů.

Na podporu delší varianty, kterou prosazuje i opozice v městském zastupitelstvu, vznikla dokonce petice s více než čtyřmi tisíci podpisy.

Bylo to jedno z největších čísel, ke kterému se kdy podpisová akce v historii Prostějova vyšplhala. Dva a půl tisíce podpisů pak bylo přímo z Prostějova, zbytek z blízkého okolí.

Ve hře byly tři varianty

„Dnešní bazén je už skutečně pod úroveň. Člověk si nemá kam jít v Prostějově zaplavat v teplé vodě a o pořádném wellness ani nemluvě. Je to ostuda,“ zlobila se jedna ze signatářek petice za padesátimetrový bazén Andrea Bezděková z Určic, které leží nedaleko Prostějova.

„Hlavně že prominenti mají tenisová centra se vším všudy, ale normální slušný člověk zde nemá nic,“ nešetřila kritikou signátářka.



Na začátku letošního roku vedení prostějovské radnice zadalo studii, která měla posoudit ekonomické a provozní záležitosti tří variant plánovaného vodního centra. A to pětadvacetimetrového bazénu s osmi drahami, padesátimetrového bazénu s osmi drahami a padesátimetrového s deseti drahami. Pokaždé s wellness provozem. Přišla ovšem epidemie koronaviru a všechno je jinak.

„Bohužel stále nekončící doba covidová má vliv na rozpočet města. Rozpočet na rok 2021 schválený zastupitelstvem má v kapitole investic pouze 167 milionů korun oproti 280 milionům v roce 2020. Výčet akcí je proto omezený a je nutné dodržovat rozpočtovou kázeň,“ uvedl investiční náměstek primátora Jiří Rozehnal.



„Pro příští roky se navíc počítá s rekonstrukcí Kulturního a společenského centra, kde jsou odhadované náklady kolem 200 milionů, a město bude muset tuto akci financovat z externích zdrojů,“ doplnil.



Cena nového vodního centra se ve třech variantách podle studie pohybuje mezi 665 až 828 miliony korun.

„To je v tuto chvíli naprosto nad finanční možnosti města. Pokud dojde k uklidnění situace s covidem a opětovnému restartu ekonomiky, a z toho vyplývajícím standardním příjmům do rozpočtu města, jsme samozřejmě připraveni se této záležitosti znovu věnovat,“ sdělil Rozehnal.

Priorita je kulturní dům

Podle opozičního zastupitele a trenéra plavání mládeže Aleše Matyáška je tento přístup špatný. V přípravě investice mělo město v každém případě pokračovat.

„Mohla se zadat nějaká architektonická studie, byly na to vyčleněny peníze pro letošní rok, ale neudělalo se vůbec nic,“ povzdechl si Matyášek.

Prostějovu se to podle něj může v budoucnu ošklivě vymstít.

„Všichni víme, že Evropská unie bude do svých členských zemí posílat neuvěřitelné miliardy, aby se investovalo a rozhýbala se ekonomika. Jestli někdo strká hlavu do písku, že je zlá doba, není to rozumné,“ zlobí se.



„Až bude příležitost a my nebudeme připravení, zbudou nám oči pro pláč a peníze dostanou jiní, kteří budou nachystaní, protože viděli do budoucna. Kdo bude mít projekty v šuplíku, dostane peníze,“ tvrdí Matyášek.



Podle Matyáška přitom ve studii nejlépe vycházela varianta padesátimetrového bazénu s deseti drahami, protože se dá využít na délku, ale i na šířku. Studie zkoumala provoz bazénu, wellness, zázemí i technologie dohromady.

„Aby to dávalo smysl, je nutné, aby k bazénu byly wellness, vodní atrakce, saunový svět. Pak je to komplex, který by mohl fungovat,“ je přesvědčen.

Radnice však namítá, že připraveny budou jiné důležité investice, které město rovněž nutně potřebuje. Už na začátku příštího roku chce vypsat soutěž na projekt opravy Kulturního a společenského centra tak, aby v dalším roce mohla začít rekonstrukce.

„Pro nás je to naprostá priorita. Do zastupitelstva budeme předkládat žádost o schválení úvěru, který bude cílený přímo na tuto akci. Kulturní dům musíme opravit, aby odpovídal moderní době, ve které žijeme,“ prohlásil na videoportálu města primátor František Jura.