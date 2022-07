Kvalitní traily i výlet na Dlouhé stráně. Kouty nad Desnou objevte na kole

Pokud chcete v Koutech vidět co nejvíc z jesenických krás, nechte se sedačkovou lanovkou vyvézt na Medvědí horu a dál se vydejte po svých na okruh Mravenečník. Než se naplno rozjedete vzhůru do hor, vyběhněte si na dřevěnou rozhlednu a pokochejte se výhledem do krajiny.

Okruh Mravenečník vás hned po prvním kilometru protáhne kolem Tetřeví chaty, kde doporučujeme udělat si krátkou odbočku na vyhlídku na Rysí skále, která servíruje krásná jesenická panoramata v čele s nejvyšší horou Jeseníků Pradědem.

Okruh nás od Tetřeví chaty vedl směrem na Margaretu (1 055 m) a pak na zastávku Pod Homolí (1 055 m), odkud jsme stoupali asi do nejprudšího kopce, co na okruhu byl. Ale netrvalo to dlouho a šotolina nás vyvezla až na Malou Jezerní (1 265 m). Dál už se jelo pohodlně po vrstevnici až k asfaltové cestě vedoucí na vodní dílo Dlouhé Stráně, které patří k sedmi divům České republiky.

Okruh Mravenečník má šestnáct kilometrů a vede po lesní šotolinové cestě, takže se dá okruh zvládnout klidně i na pevném kole. Cestou si můžete užívat výhledy jak směrem do Loučné, tak v druhé polovině výletu i na Praděd.

Z Dlouhých Strání můžete zpátky do Koutů sjet po asfaltovém sjezdu kolem dolní nádrže, my se vrátili zpátky k výstupu sedačkové lanovky na Medvědí hoře, odkud se do Koutů spouští bikeparkové trasy, které patří k nejdelším v České republice.

Uhlířská stopa

Nejjednodušším trailem, který je opravdu nenáročný a sjedou ho i méně zdatní bikeři, je modrá Uhlířská stopa, která začíná nevinnou pěšinkou po sjezdovce, pak se ale zanoří do lesa a nabídne krásně vyhlazené klopené zatáčky a terénní vlny do stylu populárního flowtrailu. Po krátkém sjezdu po sjezdovce a následně šotolinové cestě se Uhlířská stopa opět změní v uhlazený flow trail, který klesá pozvolně, je příjemně plynulý a nejsou tu žádné prudké úseky. Tato spodní pasáž Uhlířské stopy patří k mým nejoblíbenějším z celých Koutů.

Další tratí je červená Stará Medvědice, která patří mezi oblíbené sjezdové tratě velké většiny bikerů. S přimhouřeným okem můžeme i o Medvědici prohlásit, že má charakter flowtrailu, protože tu nejsou obtížné technické pasáže na kamenech a kořenech ani prudké pasáže. Hlavním kořením trailu jsou klopené zatáčky a nějaké ty terénní vlny a skoky.

Sjezdová trať Stará Medvědice

Ve druhé polovině trati jsou na výběr dvě varianty, na té vpravo počítejte se sérií skoků, vlevo se pokračuje stále ve stejném duchu, jako je sektor předchozí. Technicky náročnější je pouze dojezd Medvědice v lese, kde se jede v prudším sklonu a po „přírodních schodech“, takže můžete mít pocit, že jste omylem přejeli na černou trať, jde ale jen o krátký úsek.

Podobný charakter má i červená trať Hřebenovka, která se v horní části klikatí pod lanovkou, je hodně hravá, nabízí různé alternativy projetí, ať se skoky nebo bez nich. Prim tu samozřejmě hrají klopené zatáčky, které jsou později vydlážděné velkými placatými kameny. Střední část představuje rychlý průlet lesem bez jakýchkoli technických záludností, následně se dá vybrat mezi přejezdem po šotolině a hravým trailem zakončeným „skákací lajnou“. Na Jump Line jsou ale skoky jen pro zkušené, takže kdo to nemá v ruce, může sjet po zábavném trailu až do Koutů.

Sjezdová trať Hřebenovka

Kousek pod nástupem sedačkové lanovky najdete i Kid Pumptrack, což jsou malé terénní vlny a jednoduché klopené zatáčky, které jsou ideální k tréninku bikových dovedností dětí i začátečníků.

Kouty jsou klasikou i pro pořádání Českého poháru ve sjezdu, který se tu jezdí na černé trati Koutíkův sen. Tato trať a zejména její prostřední prudká část přezdívaná „Mordor“ patří mezi nejtechničtější sjezdové tratě u nás, takže si ji budou užívat spíš sjezdaři na vyšších zdvizích. Osobně se mi líbí horní část, která kombinuje kamenité sekce s kořeny, následně ale obvykle přejíždím na vyhlazenou Uhlířskou stopu nebo Hřebenovku, abych se vyhnula náročným přírodním schodům s kořeny v Mordoru.

Kouty ovšem nejsou jen o kolech a nabízí i rodinný program. Asi nejpopulárnější dětskou atrakcí tu je obří síťová věž v rámci tzv. balanc parku, kde se děti můžou pohoupat v obřích síťových pavučinách, projít se pletivovým tunelem nebo se svézt na tobogánu. Věž nebyla snad ani na chvíli prázdná.

Balanc park

Obří síťová věž

Nejen věž, ale také samotný balanc park zabaví děti, ale klidně i dospělé na docela dlouhou dobu. Park tvoří balanční stezka na čerstvě posekaném trávníku, která vaši rovnováhu prozkouší hned na několika balančních překážkách, jako je chůze po dvou lanech, chůze po překlápějících se dřevěných „kachličkách“, po zavěšených houpačkách a dalších záludnostech. I to, co se občas na pohled zdálo jednoduché, dalo nakonec docela zabrat, takže toto „hřiště“ je pro děti nejen zábavné, ale i koordinačně přínosné.

Vstup do balanc parku vyjde na celý den na sto korun, po celou dobu je ale přítomná obsluha, která v podstatě funguje i jako neoficiální dozor. V rámci vstupu si ale kromě balanční stezky můžete dále vyzkoušet i chůzi po slackline, workout, tedy posilování na hrazdě, nebo ručkování. A nechybí ani velké trampolíny, které tu měly u dětí snad největší ohlas.

U Koutů nad Desnou nelze nezmínit nejdelší sjezd na koloběžkách, který startuje u vodní nádrže Dlouhé Stráně a protáhne vás kolem spodní nádrže zpět do Areálu Kouty. Sjezd má sedmnáct kilometrů, trvá zhruba hodinu, odehrává se po asfaltové cestě a nabídne výhled na nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Koloběžky si můžete půjčit u pokladen na kouteckém náměstíčku nebo přímo na Dlouhých Stráních, v obou případech za 350 korun na 1,5 hod.

Dlouhé Stráně

Koloběžky z Dlouhých Strání

Občerstvit se v Koutech můžete u výstupu lanovky v baru U Medvěda, kde se dá posedět na terásce s výhledem, ale také v lehátkách ve vnitřních prostorech. Zakousnout se můžete do párku v rohlíku (40 Kč), klobásky (75 Kč) nebo medovníku (65 Kč). My se tu ovšem nechali zlákat na točenou zmrzlinu (65 Kč) – můžete si vybrat duhovou, karamelovou, vanilkovou a další. Na oběd či večeři pak doporučujeme restauraci přímo v hlavním zázemí na Kouteckém náměstíčku, která nabízí například řízek s bramborovým salátem, svíčkovou nebo osm druhů pizzy. Troufnu si ale říct, že tu mají ten nejlepší štrúdl s vanilkovou polevou, co jsem kdy jedla!

Přímo v zázemí je možné se i ubytovat v penzionu Kouty nebo v apartmánech Kouty a v ceně každého pobytu je zahrnutá i snídaně. Penzion nabízí zázemí i pro větší skupinky nebo školní kurzy, apartmány s kuchyňkou pak uvítají především rodinky s dětmi.