Matador či nováček. Na olympijské medaile pomýšlejí i rodáci z Olomouckého kraje

Pokračovatel rodu Jakub Jurka

Šermíř Jakub Jurka

S kordem v ruce se Jakub Jurka obrazně řečeno narodil. Pětadvacetiletého šermíře z Olomouce ostatně jeho otec Tomáš dodnes vede coby trenér. V Paříži Jakub druhou olympijskou zkušeností vyrovná dosud nejslavnějšího z rodu Jurků – svého dědu Jaroslava, který byl také na dvou akcích pod pěti kruhy v letech 1976 v Montrealu a 1980 v Moskvě.

„Děda byl okradený o hry v Los Angeles, takže se jen zasmál, když jsem mu říkal, že jsme na tom teď stejně,“ vyprávěl šermíř po zisku místenky v Paříži.

Jakub Jurka se v nádherné a beznadějně vyprodané hale Grand Palais ukáže nejen v individuální soutěži, ale hlavně v týmu, kterému i přes svůj nejnižší věk dělá kapitána. Společně s o tři roky starším Martinem Rubešem a veteránem Jiřím Beranem se kvalifikovali mezi osm nejlepších družstev světa.

„Je to úzká společnost. Jsme ve společnosti tří nejdekorovanějších států na olympiádě, tedy Maďarska, Francie a Itálie. My jsme čtvrtý stát z Evropy, která je v kordu nejsilnější. Pokud nevyhrají Maďaři, může to být kdokoli, dokonce i my. Na olympiádě stačí dva zápasy a máme stříbro,“ načrtl rozdané karty před turnajem Jurka.

Individuální soutěž kordistů proběhne už tuto neděli, týmový boj pak českou trojici čeká příští pátek.