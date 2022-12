Výlet v zakázané zóně. Prozkoumejte vojenský výcvikový prostor Libavá

Může se hodit Ve všední dny probíhají ve vojenském újezdu Libavá cvičení a střelby. Proto lze na část území vstoupit jen v pátek od 15:00 do 22:00 hodin, v sobotu, neděli a ve státem uznané svátky od 6:00 do 22:00 hodin. Otevírací doba pro veřejnost se však může změnit, proto si ji před výletem zkontrolujte na webu www.vojujezd-libava.cz Cesta vede jen za pramenem Odry, nelze nijak odbočovat z vyznačené trasy. Chcete-li se vydat do jiných míst Libavska, potřebujete speciální povolení, které získáte na výše uvedeném webu. Do obce Kozlov můžete dojet autem, které necháte na parkovišti a poté budete pěšky směřovat k prameni Odry. U pramene Odry vede naučná stezka, která vás prostřednictvím informačních tabulí seznámí s faunou a flórou v okolí pramene a s historií Libavska. Na výlet si vezměte outdoorové boty a oblečení, občerstvení a pití. Vodní mlýn Wesselsky, který je rovněž součástí Technotrasy – Stezky technických památek Moravskoslezského kraje, do vojenského újezdu Libavá nepatří. Je volně dostupný. Jeho otevírací doba je každý den od 9 do 17 hodin.