Očkovací centra, vakcína i technologie. Co všechno nám oproti Izraeli chybí?

Téměř devítimilionový Izrael dokázal za tři týdny naočkovat více než 20 procent svých obyvatel. Nejnovější čísla uvádí, že první dávku dostalo celkem 1 854 055 lidí. Země také chce docílit očkování až dvou set tisíc občanů denně.



Česku chybí vakcíny i očkovací centra

Izraeli se vakcíny podařilo získat vyšší cenou i tím, že přislíbil firmě Pfizer a Světové zdravotnické organizaci (WHO) data o pohlaví, věku a anamnéze očkovaných. Premiér Benjamin Netanjahu informoval, že za studii firma dodá 10 milionů vakcín, přičemž ty by měly být dodávané po 400 až 700 tisících každý týden.



Podle českého velvyslance v Izraeli Martina Stropnického se nyní navíc podařilo zajistit u firmy Pfizer další dřívější doručení dodávek. „Každou chvíli teď proto očekáváme další várku 700 tisíc kusů,“ popsal v rozhovoru pro MF DNES.

Cena, kterou Izrael za vakcíny zaplatil, je navíc podle nejnovějších informací dvojnásobná oproti částce, kterou platí Evropská unie. Jednat by se mělo o 30 dolarů, tedy zhruba 650 korun. Podle pondělních informací serveru Israel Times by se však mohlo jednat až o 47 dolarů (přibližně tisíc korun) na pacienta.



Tuzemská očkovací strategie oproti tomu počítá s dodáním očkovacích látek ve větším množství až od dubna. Prezident České lékařské komory Milan Kubek navíc upozornil, že v tom jsou zahrnuté i vakcíny od firmy Johnson & Johnson, u kterých ani není jisté, zda budou vyvinuty.

„Třicátého prosince jsem vyzval pana premiéra, aby se pokusil sehnat očkovací látky za každou cenu. Nastal závod nejen o lidské životy, ale také o to, kdo dřív proočkuje populaci a bude moct otevřít ekonomiku a dostat se z krize,“ uvedl Kubek.



Česká republika zatím dostala 169 650 vakcín. Za první čtvrtletí by mělo být k dispozici celkem 1 054 000 dávek od firem Pfizer a BioNTech a k tomu vakcíny od společnosti Moderna. Na první tři měsíce bude mít země asi 1,5 milionu vakcín. Zásoba injekčních stříkaček je podle ministra vnitra Jana Hamáčka na 65 dnů.

Dvacet sester a jeden lékař

„Jako registrovaná sestra mám pravomoc očkovat, nepotřebuji k tomu doktora. Očkovaný vlastně lékaře v celém procesu nevidí,“ popsala v rozhovoru pro iDNES.cz zdravotní sestra Martina Paletová, která pět let v Izraeli pracuje.

Zatímco ve stanu dvacet sester očkuje, paramedik čeká venku, kdyby nastal problém. „Ten tam sedí a opravdu nemá co dělat,“ popsala.

I u nás může sestra aplikovat vakcínu, lékař však musí být v celém procesu přítomen, protože za očkování nese zodpovědnost právě on. Podobná strategie jako v Izraeli tak podle Kubka nastane, až se zbudují očkovací centra i u nás.

„Počítáme s tím, že až budou vznikat velkokapacitní očkovací centra, budou fungovat například v deseti frontách, kde bude očkovat vždycky sestra, a lékař bude dohlížet,“ uvedl Kubek s tím, že cílem je právě efektivní vynakládání s personálem.



Sester je přitom v Česku oproti Izraeli více. Na tisíc lidí připadá 8,4 sestry, zatímco v Izraeli se jedná o 5,7.

Anamnéza na papíře versus anamnéza v mobilu

Za úspěchem Izraele stojí i masivní digitalizovanost. Tu si chválí i Paletová: „Máme tu něco jako české rodné číslo. Když ho zadám do počítače, vyjedou mi informace o pacientovi, takže můžu vidět jeho alergie i problémy,“ uvedla s tím, že vše funguje přes telefon, kde mají lidé i vlastní anamnézu.



Izrael tak uchovává o svých občanech zdravotnické záznamy zahrnující stav lidí od jejich narození do smrti. Zákon ukládá každému Izraelci platit si zdravotní pojištění u jedné ze čtyř veřejných pojišťoven. Každé dítě nebo imigrant tak má záznam o veškerých očkováních, všech prodělaných nemocech, ošetřeních nebo užívaných lécích.



Systém je navíc schopen zjistit, kdo potřebuje vakcínu prioritně, a tyto jedince vyhledat. Daný člověk tak dostane SMS zprávu, z níž se dozví, kdy a kam má přijít na aplikaci injekce s vakcínou.

„Je to naplánováno přesně po třech minutách, kupříkladu tak může dostat termín 9.23 a podobně. A za tři týdny si dojde pro druhou vakcínu, i na ni obdrží pozvánku s přesně určeným termínem,“ popsal izraelský velvyslanec v České republice Daniel Meron pro Lidové noviny.

Aby se lékaři sami vyptávali na anamnézu, je neefektivní i podle Kubka. Lidé by měli přicházet s výpisem z dokumentace, například ve formě předvyplněného dotazníku, který by měl být ověřen jejich ošetřujícím lékařem.

„Ten proces je třeba co nejvíce zefektivnit. To, co se v současnosti děje v některých nemocnicích, není ta praxe, jak bychom mohli naočkovat miliony lidí,“ míní Kubek.

Izraelské umění improvizace

„Jsme v zemi, kde se pořád musí improvizovat. Tady jsou lidé zvyklí, že se věci strašně rychle stanou, že se strašně rychle musí reagovat. Takže se nepřemýšlí nad tím, jestli mrazák bude vlevo nebo vpravo nebo zda doktor má pravomoci nebo ne,“ popsala Paletová.



Svou roli hraje také armáda, která pomáhala například se stavěním očkovacích stanů. Armádní záchranáři vypomáhají podle velvyslance Merona lékařům i se samotným očkováním, protože mohou aplikovat injekce. Navíc funguje spolupráce mezi farmaceutickými firmami i elektrárenskými společnostmi, které dodaly mrazáky. „V podstatě celou distribuci vakcíny děláme jako vojenskou operaci,“ okomentoval.

Ještě na jaře se obě země mohly považovat za premianty ve zvládání pandemie. S podzimní vlnou se čísla zvýšila a zaváděla se přísnější opatření v obou státech.

Zatímco Izrael dokázal vybojovat prvenství v největším počtu naočkovaných obyvatel v přepočtu na sto lidí na světě, Česku se zatím „podařilo“ dostat do čela jen značně méně lichotivých žebříčků. Například v říjnu jsme byli země s nejvíce úmrtími a na začátku ledna u nás přibývalo nejvíce nakažených na sto tisíc obyvatel.

V Izraeli je nyní přes 74 tisíc aktivních případů, od začátku epidemie se nakazilo 504 tisíc lidí a 3 704 zemřelo. Oproti tomu v Česku je aktivních případů 143 824. Od března se nakazilo 866 522 lidí a zemřelo 13 856.



Izraelci bleskově očkují. Cíl je do konce ledna naočkovat 2,25 milionu občanů: