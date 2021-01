Zakázáno i ležet na pláži. Pokuty v Izraeli vymáhají tvrdě, říká Stropnický

Před pár dny jste se do Izraele vrátil z vánoční dovolené v Česku. Jak to dnes vypadá v zemi, která je co do počtu obyvatel srovnatelná s naší republikou?

Dominují tomu tady dvě zásadní témata. Nejpřísnější uzávěra (Izrael ve snaze zpomalit šíření koronaviru zavedl už třetí lockdown, který má platit do 21. ledna – pozn. red.) a očkování.

Nejpřísnější uzávěra? Co si pod tím představit?

Vrátily se nejpřísnější zákazy z minulých období. Bleskově řeknu jen ta nejmarkantnější omezení, jako jsou roušky všude a za všech okolností, zákaz pohybu na více než jeden kilometr od místa bydliště kromě výjimek, které jsou definovány. Je to návštěva lékaře, cesta na očkování, cesta k soudu a další. Docela zajímavé také je, že tady platí zákaz návštěvy jiné domácnosti.