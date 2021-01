Izrael zrychlí tempo, do dvou měsíců chce naočkovat všechny starší 16 let

Prozatím bylo v devítimilionové zemi proti nemoci covid-19 naočkováno 1,87 milionu lidí. Rychlejšímu tempu může pomoci další zásilka vakcín od firmy Moderna, která do země dorazí v tomto týdnu.

Moderna informovala Izrael, že ve středu nebo ve čtvrtek může očekávat 480 tisíc dávek její vakcíny proti covidu-19. První, menší zásilku Moderna do země poslala minulý týden.

Rychlost očkování se má dodávkou této vakcíny znásobit, řekl v neděli tamní premiér Benjamin Netanjahu. Denně chce nyní Izrael očkovat až 170 tisíc lidí.

Premiér v sobotu podle deníku The Times of Israel také řekl, že všichni Izraelci starší 16 let by mohli být naočkování do dvou měsíců, maximálně do konce března. Tedy do měsíce, kdy zemi čekají další předčasné parlamentní volby.



Dosud se očkovali zejména ti z rizikových skupin včetně zdravotníků hlavně přípravkem vyvinutým firmami Pfizer a BioNTech, a to nejrychleji na světě.

Jen v neděli dostalo dávku skoro 50 000 lidí, za tři týdny naočkovala země proti covidu-19 už 1,8 milionu obyvatel, což je podle údajů Oxfordské univerzity téměř 20 procent obyvatel.

To potvrdil také ministr zdravotnictví Juli Edenstein, podle kterého je naočkováno už 70 procent Izraelců z rizikových skupin, včetně většiny zdravotníků a celkově pětina obyvatelstva.

Druhou dávku vakcíny firem Pfizer a BioNTech pak v sobotu dostali také Netanjahu a ministr zdravotnictví Edelstein, kteří byli v Izraeli před třemi týdny očkováni jako první.

Epidemická situace se v Izraeli v posledních týdnech zhoršila, země proto v prosinci přistoupila už ke třetímu lockdownu od počátku pandemie. Opatření od minulého pátku vláda ještě zpřísnila.

Zavřely se školy a všechny obchody se „zbytným“ zbožím a lidé mají vycházet z domu jen z nutných důvodů. Omezení pohybu kontroluje policie, která proto na silnicích instalovala na dvě stovky zábran a zesílila policejní hlídky.

O víkendu také ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že se v Izraeli potvrdily čtyři případy nakažlivější mutace koronaviru z JAR. Takzvaná britská mutace koronaviru SARS-CoV-2, která je rovněž asi nakažlivější, se v Izraeli objevila už dříve. Podle studie univerzity v texaském Galvestonu proti oběma těmto mutacím vakcína od firem Pfizer a BioNTech chrání.