Jaké bylo očkování? Bolelo místo vpichu, trochu hlava, popsali zdravotníci

Šanci na očkování v první vlně využil neurolog Petr Klepiš, který se nechal naočkovat na poliklinice Veřejné fakultní nemocnice v Praze ještě před koncem minulého roku.

„Vpich jsem necítil vůbec, reakce žádná. Po dvou hodinách mírná bolest ve svalu. Zhruba po šesti hodinách ospalost, šel jsem spát a spal skoro tři hodiny. Nyní se lehce potím, teplotu nemám, bolesti jen mírné v oblasti svalu. Jinak se cítím výborně,“ popsal v den očkování.

O tři dny později cítil mírnou bolest hlavy trvající dvě až tři hodiny, která však brzy zmizela. Paže po vpichu už ho nebolela a necítil ani žádnou únavu či bolest těla.

„Psala nám kolegyně, která pracuje ve Spojených státech, že po vakcíně měla minimální obtíže trvající dva dny. Stejně jako já i ona se velmi těšila na vakcínu a pociťovala po očkování obrovskou úlevu,“ dodal.

Překvapily ho však ostré reakce na Facebooku, kde informace o očkování zveřejnil. Svátky podle svých slov chtěl strávit v klidu s oblíbenou knihou, místo toho však odpovídal na množství komentářů, které se pod jeho příspěvkem vyrojilo. Mezi nimi například obvinění, že je za propagaci očkování placený.

Klepiš poukázal na to, že zdravotníci velmi dobře vědí, jak je covid zákeřný a dokáže během hodin dostat člověka z téměř plného zdraví na ventilátor.

„Vidíme i následné komplikace infekce, ‚postcovidové syndromy‘. Jen ve své ambulanci či v okolí jsem viděl několik nemocných s trvajícími intenzivními bolestmi hlavy i týdny po infekci, intenzivní únavou, nebo parézou lícního nervu a podobně,“ popsal s tím, že většina jeho kolegů a kolegyň čeká na první možnost nechat se očkovat.

Jediné světlo, které v boji s covidem vidím

Svou zkušenost popsala také lékařka gynekologicko-porodnického oddělení Jana, která během druhé vlny zároveň pomáhala na interně.

„Během očkování jsem se necítila nijak neobvykle. Přišla jsem v objednaný čas, změřili mi tlak a teplotu, paní doktorka se mě zeptala na příznaky onemocnění a jestli se s něčím léčím, popřípadě jestli mám alergie,“ vysvětlila.

Vakcínu dostala do levé ruky protože je pravačka. Podotkla, že to jen trošku štíplo. Nyní je týden od aplikace první dávky a žádnou pozdější reakci neměla. „Zhruba dva dny mě bolelo místo vpichu a bylo citlivější. Asi jako po aplikaci tetanovky,“ konstatovala.

„Každopádně jsem ráda, že jsem se rozhodla pro očkování, protože po devíti měsících boje s covidem je to jediné světlo, které v tom dlouhém tunelu vidím,“ dodala s tím, že zdravotníci jsou již velmi unavení. A to jak z neustálého přívalu nově nakažených, tak i z nálad ve společnosti. „Já sama nevidím jinou cestu jak z toho začarovaného kruhu ven, než je očkování,“ uzavřela.



Cítím se rozhodně bezpečněji

Během očkování vše proběhlo v pořádku i u zdravotní sestry Leony. „Poté mě jen lehce bolela ruka, druhý den také lehce, žádné jiné reakce nebyly,“ popsala. „Cítím se rozhodně bezpečněji, vzhledem k tomu, že k nám chodí i pacienti v karanténě nebo ti, co o nákaze neví,“ podotkla.



Nyní čeká na přeočkování za 20 dnů, které by mělo zaručit 95procentní ochranu. Zájem má také většina jejích kolegů a kolegyň. „Vím, co covid dokáže napáchat na zdraví, takže je pro mě víc benefitů z očkování. Je to lepší než mít trvalé následky,“ uzavřela.

Druhého ledna se nechal naočkovat i vedoucí lékař intenzivní péče karlovarské nemocnice Robert Janda. „Nepřemýšlel jsem ani vteřinu, očkování je jediná šance jak si poradit s pandemií. Obával jsem se zároveň vlastního výpadku v případě, že bych onemocněl nebo šel do karantény,“ vysvětlil.



„V případě, že onemocní lékař nebo sestra, pro zbytek personálu to znamená dramatické navýšení práce,“ dodal.

Od poloviny ledna pro nejstarší, pak pro všechny

Už déle než týden se v České republice očkuje proti koronaviru. Do úterý Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaznamenal deset hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcíny Comirnaty. V naprosté většině se jedná o přechodné projevy podobné chřipce či viróze s bolestí hlavy, zimnicí, nevolností, bolestí svalů a kloubů nebo o reakci kolem místa vpichu, tedy otok či bolest.

„Jde o známé a očekávané reakce, které se po tomto očkování vyskytují velmi často, ale většinou v mírné nebo střední intenzitě a vymizí během hodin až dnů. Ve třech případech byla nahlášena reakce, která vypadala jako začínající projev alergie, k rozvinutí žádných závažných projevů ale nedošlo,“ popsala mluvčí SÚKLu Klára Brunclíková.

Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Proto je nutné, aby každý očkovaný zůstal nejméně 15 minut po očkování v čekárně u lékaře.

Očkování proti koronaviru má čtyři fáze. Jako první budou očkováni senioři nad 80 let, zdravotníci pracující na covidových jednotkách a klienti i personál domovů pro seniory. V další fázi přijde řada na policisty, hasiče nebo chronicky nemocné. Jako poslední budou očkováni mladší lidé, podle ministra nejdříve v létě.

