Vakcíny ano, jehly a stříkačky k tomu však ne. Česko se obrátilo na Čínu

„Prozatím jsou součástí dodávky pouze plata ampulí s vakcínou. Nic víc,“ sdělil pardubický hejtman Martin Netolický. Minulý týden proto oslovilo ministra zdravotnictví Jana Blatného Sdružení praktických lékařů.

„Je nutné zajistit distribuci jehel a stříkaček potřebných k aplikaci vakcíny. Tento materiál není aktuálně k sehnání na volném trhu,“ uvedlo v připomínkách k vládní očkovací strategii. Blatný ale už dříve řekl, že na leden a únor je očkovacích pomůcek v České republice dostatek.

Podle dokumentu, který loni 7. prosince projednala vláda, bude Česko potřebovat zhruba 12 milionů jehel a stříkaček. Ministerstvo zdravotnictví ale k minulému čtvrtku evidovalo u 16 podřízených nemocnic a zdravotnických zařízení 369 075 stříkaček a 282 420 jehel pro aplikaci vakcíny a kromě toho ještě 679 325 stříkaček a 317 880 jehel pro ředění.

Situaci nyní řeší Správa státních hmotných rezerv , kterou vláda 14. prosince zaúkolovala, aby nakoupila šest milionů injekčních stříkaček a šest milionů jehel, dále 800 tisíc injekčních stříkaček a jehel pro ředění a 160 tisíc kusů rozpouštědla. Správa proto za 8,7 milionu korun nakoupila jehly od slovenské společnosti Chirana T. Injecta.

Podepsala také smlouvu na 800 tisíc jehel a stříkaček pro ředění od prostějovské firmy Perfect Distribution, a to spolu s dodávkou čtyř milionů jehel k aplikaci očkování. Zbylé dva miliony jehel přislíbila dodat původně německá společnost B. Braun Medical. Problém spočívá v tom, že stříkačky by měly dorazit do ČR do konce ledna, ovšem jehly budou výrobci dodávat postupně.

Dalších 12 milionů jehel i z Bulharska

Ve společném celoevropském tendru pak Česko požaduje osm milionů stříkaček s pevnou jehlou, 12 milionů stříkaček a 12 milionů jehel. Česká republika se k tendru připojila až v prosinci, komise to přitom členským zemím nabízela už v říjnu. Blatný minulý týden řekl, že by dodávka materiálu z Číny mohla trvat až dva měsíce.

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček ministerstvu zdravotnictví nabídl, že pomůže s rychlejší dopravou pomůcek z Číny. „Otázku přepravy řeší ministerstvo přímo s výrobcem,“ reagovala na to mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministerstvo podle ní už udělalo konkrétní objednávku u vítězné čínské společnosti a v těchto dnech objednává dalších 12 milionů jehel od bulharského výrobce.

Vládní očkovací strategie na možnost nedostatku očkovacích pomůcek upozorňuje. „Vzhledem k předpokladu celosvětového navýšení spotřeby tohoto materiálu však může hrozit, že na trhu nebude především v průběhu jara k dispozici dostatek tohoto zboží,“ píše se v ní.

V Česku se začalo očkovat proti nemoci covid-19 v neděli 27. prosince 2020. Očkování v Česku má čtyři fáze. V první dochází k vytvoření základních podmínek pro průběh očkování a vakcinaci nejrizikovějších skupin obyvatelstva a těch, kteří se o ně starají jako jsou zdravotníci.

„Další jsou pečující o seniory, samotní senioři v domovech a jedná se také o lidi ve věku 80 let a starší. V Česku jde v první fázi asi o 400 tisíc lidí,“ vyjmenoval ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Pro očkování je vytvořený zvláštní registr, kde se mohou lidé k očkování přihlásit. Registrační systém má dynamický pořadník a pro všechny se spustí 1. února. Přihlásit se budou moci lidé online, kde se si budou moci vybrat i místo, kde chtějí vakcínu dostat. Senioři k tomu mohou využít praktika či callcentrum. Zdraví lidé budou s vakcinací na řadě jako poslední.