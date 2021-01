Téměř polovina seniorů nad 80 má registraci, někteří už znají termín

14:26

Téměř polovina seniorů nad 80 let, kteří nežijí v domovech seniorů, je zaregistrovaná v rezervačním systému na očkování. V pondělí to prostřednictvím Twitteru uvedl státní tým tzv. Chytré karantény. Podle něj jde o 159 300 registrovaných seniorů nad 80 let, více než 51 000 z nich má i svůj termín na očkování.