Očkovat se půjde i v práci. Ale až na konci jara, odhadl Blatný

„Firemní očkovací střediska určitě, s nimi se počítá. Ale toto jsou lidé (zaměstnanci), kteří jsou zdraví. Počítá se s tím v průběhu pozdního jara zejména tehdy, až bude dávek daleko více než teď,“ uvedl Blatný.

Očkování mají teď přednostně dostávat klienti domovů seniorů, postižených a se zvláštním režimem, pacienti léčeben dlouhodobě nemocných. Ode dneška se mohou hlásit lidé nad 80 let. Za nimi jsou v seznamu zdravotníci, kteří se starají o nemocné s covidem, personál domovů, hygienici, vězeňská služba či pomáhající dobrovolníci.

Jde zhruba o 838 tisíc lidí. V další skupině jsou pak postupně senioři nad 65 let, ostatní zdravotníci, chroničtí pacienti či učitelé. To je 3,7 milionu osob.

Obě přednostní skupiny dohromady tvoří 4,5 milionu lidí. Pokud by měli o očkování zájem všichni, podle vládního rozpisu dodávek vakcín by pro ně očkovací látka měla být v zemi postupně do konce června. Jak rychle ČR zvládne očkovat, není zatím jasné. Pokyny k očkování schválila vláda tento týden. Kraje chystají velkokapacitní centra i menší střediska.

O vakcínu mají zájem i zaměstnavatelé. Některé podniky uvedly, že připraví vlastní očkovací střediska. Chtěly by očkovat své zaměstnance. Zmínila to třeba Škoda Auto. O očkování pracovníků stojí ale i malé firmy.

Vládní pokyny k očkování firemní očkovací centra přímo nezmiňují. Podle materiálu mají vznikat očkovací místa. Může je zřídit „poskytovatel zdravotních služeb“, tedy nemocnice či lékaři. Středisko může vzniknout ve zdravotnickém zařízení i jinde, tedy také v podnicích.