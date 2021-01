Registrace zdravotníků na očkování se opět odkládá. Nový termín je 26. ledna

Původně měla registrace zdravotníků začít v pondělí. Již v minulém týdnu však redakce iDNES.cz informovala, že pondělní termín se odkládá. Poté ministerstvo zdravotnictví slibovalo, že registrace bude spuštěna nejpozději do 22. ledna. Ve čtvrtek však ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že ani v pátek nebude registr přístupný zdravotníkům.

„Pro zdravotníky, kteří nebyli ve svém zařízení očkování, spustíme rezervační systém 26. ledna,“ řekl na tiskové konferenci ministr Blatný, který se za zpoždění omluvil.



„Zpoždění nevidíme jako něco, co by měl být výrazný problém. Bohužel nedostatek vakcín, kterému v současné době musíme čelit, výrazně omezí počty očkování na zhruba další tři týdny,“ podotkl Blatný. Podle jeho slov na to upozornil zcela otevřeně, že se očkování v příštích týdnech zpomalí.



Zpoždění vakcín omezí očkování až na tři týdny

„Znovu to říkám. Kvůli tomu, že tento týden došlo k redukci asi o patnáct procent a další dva týdny o zhruba třicet procent vakcín a zároveň probíhají očkování druhými dávkami, tak musíme počítat s tím, že dojde k omezení nově otevíraných očkovacích termínů,“ upozornil ministr zdravotnictví.

Stav dodávek vakcín by se podle premiéra Andreje Babiše mohl zlepšit v únoru. Premiér uvedl, že o schválení svých vakcín by mohly Evropskou lékovou agenturu požádat také Rusko a Čína. „Pokud ty vakcíny budou v pořádku, tak samozřejmě evropská agentura s tím nemá problém,“ řekl předseda vlády.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v minulém týdnu na přímý dotaz ohledně odkladu pro iDNES.cz uvedl, že je nutné systém provázat na databázi zdravotníků, aby jej nikdo nezneužíval.



Nyní tedy očkování zdravotníků probíhá díky kolegialitě, což pro iDNES.cz potvrdil i šéf Lékařské komory Milan Kubek. „Musel jsem vzít na vědomí, že nyní funguje systém, kdy očkují nemocnice svoje zdravotníky či v kraji na základě určité kolegiality,“ potvrdil Kubek.



Změna protiepidemického systému PES

Kvůli zpoždění dodávek se zřejmě odloží i spuštění registrace pro všechny, která byla plánována na 1. února. Po tiskové konferenci ministr také uvedl, že vládě bude v pátek představena aktualizovaná verze protiepidemického systému PES. Platit by mohla začít od 1. února. Nová tabulka by měla obsahovat možnost u některých akcí zvýšit počet diváků při předložení negativního testu na koronavirus. Netýká se to ale pátého, nejrizikovějšího stupně, jehož opatřeními se nyní Česko řídí.

K 20. lednu se k očkování vakcínou zaregistrovalo více než 170 tisíc lidí, asi sto tisíc z toho čeká na rezervaci. „Více než třetina lidí ve věku nad osmdesát let, na které je tato část registrace zamířená, už prošla rezervací,“ řekl Blatný. Asi 70 tisíc z nich již má svůj termín. Dosud bylo očkováno 155 tisíc lidí, z toho 7 201 i podruhé. Asi 151 tisíc lidí bylo naočkováno vakcínou od firmy Pfizer, další asi tři tisíce Modernou.