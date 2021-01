Registrace zdravotníků na očkování se odkládá, zdržuje ji propojení databází

Zdržení pro iDNES.cz potvrdil i šéf lékařské komory Milan Kubek. „Pan plukovník Petr Šnajdárek (šéf Chytré karantény, pozn. red) říkal, že by se to mohlo posunout na příští pátek. S tím jsem nesouhlasil, tak doufám, že to bude alespoň do pátku. Mělo by to být někdy příští týden,“ řekl šéf komory Kubek, který podle svých slov ze zdržení nadšený není.

„Musel jsem vzít na vědomí, že nyní funguje systém, kdy očkují nemocnice svoje zdravotníky či v kraji na základě určité kolegiality,“ doplnil Kubek.



Ke spuštění dojde nejpozději 22. ledna

Ministr zdravotnctví Jan Blatný na dotaz iDNES.cz, zda se pondělní termín rezervací posouvá odpověděl: „Je nutné provázat (systém registrací, pozn. red.) na databázi zdravotníků. Aby se nezneužívala.“

Mluvčí resortu Barbora Peterová uvedla, že ke spuštění dojde nejpozději 22. ledna.

Podle Kubka se na očkování budou moci přihlásit zdravotní sestry, laboranti nebo zubaři a jejich sestry. „Je to dojednáno pro úplně všechny zdravotníky. V zákoně je seznam zdravotnických povolání. V registraci k očkování má být speciální okénko, které vyplní a na základě toho dostane prioritu,“ řekl šéf komory. Podle Kubka měl rezervační systém pro zdravontíky fungovat už od pátku.

Někdo by mohl lhát, že je zdravotní sestra

„Včera (ve čtvrtek pozn. red.) jsem se dozvěděl od pana Šnajdárka i pana ministra, že se to zpozdí, protože jakmile zkušebně ten systém spustili, tak jim to někdo hacknul,“ upozornil pro iDNES.cz Kubek.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla potvrdil, že k jistému incidentu došlo. „Byl to útok, jaký zažíváme všichni, opravdu nešlo o nic vážného. Rozhodně se ale nikdo nikam nedostal,“ ubezpečil.



Podle Kubka je nyní důležité provázat systém s národním registrem zdravotnických pracovníků, aby byla možná kontrola.



„Kontrola by byla možná na místě, ale to by znamenalo, že by si tam někdo mohl zalhat, že je zdravotní sestra. Přišlo by se na to až v momentě, kdy by dotyčný přišel na očkování, ale zbytečně by to zahlcovalo systém. Pak by tam najednou bylo volné místo,“ dodal šéf komory Kubek.