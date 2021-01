Pfizer jsme seniorům schopní dát, jen je vakcíny málo, říká praktik Šonka

K očkování se mohou hlásit senioři 80+, pro které je náročná už samotná registrace a pak je čeká ještě cesta do očkovacího centra. Očkovat vakcínou Pfizer/BioNTech by ale mohli i praktici, i když se s nimi v této fázi kvůli náročným podmínkám pro skladování vůbec nepočítalo.

To nepočítalo a my jsme to brali jako bernou minci. Jenže mezitím se očkovací strategie trochu posunula, vyčlenila se skupina seniorů 80+ a praktici se s touto skupinou setkávají víc než jiní lékaři. A proto si uvědomujeme, že tento způsob registrace a samotného očkování je pro ně složitý a v penzu zájemců jsou ti nejsložitější.

Jak to myslíte nejsložitější?

Mají problém s registrací, nějaký handicap, kvůli kterému se jim bude do očkovacích center špatně cestovat a v neposlední řadě spousta z nich není vůbec zvyklá opouštět svůj dům či vesnici a jet někam do města. Řada nám říká, že počkají na jiné vakcíny, aby se nechali naočkovat od nás.



Myslíte především od firmy AstraZeneca, která má jednodušší skladování a je tou hlavní, kde se počítá s očkováním u praktických lékařů?

Ano. Ta by pro nás byla daleko pohodlnější. Ale ani u vakcíny od Pfizer/BioNTech není očkování od nás nemožné. Jako praktici si uvědomujeme, že je prioritou naočkovat rizikové skupiny co nejdříve, takže jsme začali pátrat po tom, jestli bychom nemohli očkovat i Pfizerem a zjistili jsme, že to jde.



Vakcína po rozmrazení vydrží v chladu až pět dní, takže byste ji dokázali zájemcům dát?

Není to jednoduché, ale dalo by se to zvládnout. Zájem naočkovat seniory mají i jejich praktičtí lékaři.



Jak by to mohlo fungovat v praxi?

Praktik by se svých pacientů zeptal, kdo má o očkování zájem, podle toho by pak nafasoval potřebný počet dávek vakcíny a po rozmrazení by si seniory pozval do ordinace. Moje praxe má zhruba 2,5 tisíce registrovaných pacientů. Seniorů ve skupině 80+ mám asi 280, všichni se nejspíš očkovat nechtějí, ale kdyby jich bylo přes 200, tak když sebou trochu mrsknu, je to pro mě práce na dva týdny. Poměrně rychle bych tedy pacienty dokázal naočkovat, ve známém prostředí, bez nějakých přesunů do velkého očkovacího centra. Takže i vakcínou Pfizer/BioNTech jde očkovat, jen je to složitější.



Kde je tedy problém?

Vakcíny je málo a v krajích, kde ji očkovací centra mají, ji moc rozesílat nechtějí. Chyběly by jim dávky pro registrované a ještě by si kvůli tomu komplikovala život s distribucí. Zatím se tento model uchytil jen v několika regionech. Zlínský kraj byl v té přípravě první, takže se v něm bude tento model od pondělí spouštět. Zájem mám z 290 praktiků v kraji 170 z nich.

To je hodně.

Je a příjemně mě zájem kolegů překvapuje. Poslední dobou je toho na praktiky hodně. Řeší karantény, izolace, obrovské množství telefonátů a epidemie trvá dlouho, takže jsme z toho společně s veřejností unavení. Přesto se ale chtějí praktici do očkování takhle aktivně zapojit, i když by to bylo trochu nestandardním způsobem.



Praktici spoléhají hlavně na Modernu a AstraZenecu

Čím si to vysvětlujete?

Tím, že jsou to vaši lidé, vídáte se s nimi často, protože neduhů ve svém mají hodně a do ordinace pravidelně dochází. Chtějí jim pomoci a očkování vidí jako východisko z krize směrem k normálnímu životu. Navíc je to i role praktika, očkujeme často – tetanus, chřipky a další onemocnění a v Česku to má tradici, tak proč tu síť nevyužít. V ostatních evropských zemích tomu tak není a děje se to jen ve speciálních očkovacích centrech. A více než polovina praktiků v kraji se snahou se zapojit je prostě skvělé číslo. V prvním týdnu se dohodlo, že půjde na Zlínsku o jakýsi pilotní projekt, kde se to v několika ordinacích vyzkouší a uvidí se, jak to půjde dál.



Bude to i v jiných krajích?

Totéž se má spustit v Jihomoravském kraji, daleko je v přípravách i Ústecký kraj. A včera to vyzkoušeli na Praze 7, kde to podle mých informací proběhlo poměrně hladce a bez větších komplikací. Je to cesta. Neříkám, že očkovací centra jsou špatně a očkovat by měli jen praktici, ale jde o možnost, jak očkování k rizikovým skupinám dostat co nejrychleji a pomoc i samotným pacientům.



Jak do toho promluví vakcína od firem Moderna či AstraZeneca?

Poměrně hodně. Tam už jsou skladovací požadavky mnohem jednodušší. Například Moderna musí být také zmrzlá, ale jen v -20 stupních Celsia, což splní každá ordinace, navíc po rozmrznutí vydrží v lednici až měsíc.



U Pfizeru byste měli problém s ředěním nebo jiným materiálem? Nemocnice například používají stříkačky ze svých skladových zásob.

Neměli bychom mít. Po naředění vydrží šest dní, takže to problém není, ale stříkačky problém jsou. Potřebné jsou tuberkulínové, které nejsou standardním vybavením ordinace a teď jsou těžko k sehnání.



Vy je v ordinaci také nemáte?

Mně se jich podařilo ještě v pátek zhruba 800 sehnat ze Slovenska, ale jinak běžně dostupné nejsou. Rozhodně ne tak, že bych si někam napsal a firma mi je hned poslala.

Jak se to dá řešit?

Ještě se to řeší, jak je dostat k praktikům z nemocnic, které aspoň nějaké zásoby mají. Šlo by to třeba formou přefakturace. Zásadní je, že je i tohoto materiálu málo, všude. I tady je to logistický oříšek, ale zorganizovat to lze.

Očividně to jde zorganizovat proto, protože praktici chtějí a iniciace jde spíš od vás než od vlády.

To asi úplně ne, ministr nás podporuje, vláda taky. Problém je spíše to, že vakcín je málo a kraje je z očkovacích center nechtějí rozvážet po ordinacích praktiků, když by se mohly cestou zničit. Jiná situace by byla, kdyby vakcín byl dostatek a můžou se vesele rozvážet po celém Česku. Tím, že o ně lidově řečeno trochu mela, není ta vůle je dávat pryč tak velká a já tomu rozumím.



Vakcína jak podle Bonda, „promíchat, netřepat“

Co tedy mohou teď praktičtí lékaři udělat pro svoje registrované pacienty 80+?

Ideální by bylo takovému pacientovi říct: „Pane Vomáčka, nikam se neregistrujte, já vám tu vakcínu v pondělí píchnu, přijďte si“. V ordinacích, kde by vakcíny měli, si můžou pacienty obvolat, pozvat a vakcínu jim dát. Takhle to zatím nefunguje, ale platí, co jsme slíbili. Seniorům pomůžeme s registrací, ale já bych rád zdůraznil, že je to určené těm, kteří nemají na koho se obrátit. V této chvíli je opravdu potřeba zapojit hlavně rodiny a pomoci si navzájem. Praktik na to nemá kapacitu. Je to administrativně náročné a lékař se sestrou jsou v ordinaci hlavně kvůli léčení. Navíc je absurdní, abych jako praktik pacienta u sebe v ordinaci v pondělí zaregistroval, strávil tím půl hodiny a pak ho v očkovacím centru jako výpomoc v neděli naočkoval.



To se škrábeme levou rukou za pravým uchem.

No, tak trochu. Ale samozřejmě pokud budeme moct, věřím, že praktici seniorům pomůžou. Primárně je to ale záležitost rodiny a pomoci svým blízkým. Babičky i dědečkové mají děti, vnoučata a neměl by být problém jim pomoci se zaregistrovat a na očkování je pak i odvézt.

To samozřejmě, ale někdy je složité rodiče či prarodiče k lékaři dostat. Někteří jsou na vozíku, špatně chodí a podobně. Budete očkovat seniory i v domácnostech?

No. Samozřejmě že se počítá s tím, že imobilní pacienty budeme očkovat doma, ale nejspíš ne vakcínou od Pfizer/BioNTech. Vehementně se snažíme zjistit, jak je to s převozem této naředěné vakcíny. Nejde jen o teplotu, ale i fakt, že by se podle manuálu neměla převážet.

Myslíte tu upravenou bondovskou repliku „promíchat, netřepat“?

Je to tam napsané, takže i kdybychom vakcíny měly, tak je pravděpodobně naředěné nebudeme moc převážet. Ale to je informace, se kterou budeme ještě dál pracovat o zjišťovat, proč to tak vlastně je. Vypadá to, že když si vakcínu v ordinaci naředím na šest dávek, nebudu si moci natáhnout a jet s ní pryč. Nejspíš jde o technologickou záležitost, že se vakcína v rozředěném stavu napění.



A to už je dál nepoužitelná?

Kdyby to byl jediný důvod, tak by se dal řešit. Ale dalším může být fakt, že by se poškodila samotná látky, která obsahuje ribonukleovou kyselinu, která má být háklivá na otřesy. Ale to jsou všechno věci, které ještě zjišťujeme.

Vy sám jste naočkovaný? Praktičtí lékaři jsou v té fázi 1A, ale nejsou braní jako klasická první linie typu covidových lůžek.

Přesné číslo vám neřeknu, protože se stále mění. Sám očkovaný nejsem, v Plzeňském kraji, kde mám praxi, se ještě nezačalo. Například ve Zlínském kraji mají mít praktiky naočkované ve středu, poměrně dobře to běží v Jihomoravském kraji a některé kraje mají část naočkovaných praktiků. V Praze to mohou být třeba tři stovky praktiků, ale to je odhadem. Běží to, jsme ve skupině 1A, ale nejsme braní jako úplná priorita typu covidových lůžek, to je pravda, ale já to chápu. I tak jsme skupina, která s covidovými pacienty přichází do styku často, takže doufám, že většina praktiků bude do konce ledna naočkovaná.



A co sestřičky v ordinacích? Budou také očkované, i když nejsou v Registru zdravotnických pracovníků?

U praktiků se to bude týkat i zdravotních sester, v tomto případě je to na ordinaci a doktor je jako sestra. Ale řeší se, jak se v případě registrace bude ověřovat, že jste skutečně zdravotník. Pro kontrolu by se to mělo prohlédnout přes Registru zdravotnických pracovníků, kde nejsou třeba laboranti či sestřičky v lékárnách. Jak je to přesně v lékárnách nevím, ale i tak si nemusíme nalhávat, že v praxi mohou být v registru i chyby.

Jako že nebudou správně vyplněné, neaktuální?

Například. Ne každý všechno nahlásí včas a správně. Takže z mého pohledu je to detail, který by se měl snadno vyřešit. Jestli tomu tak bude, to teď těžko odhadovat.