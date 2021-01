Že vám nešla registrovat babička, to není možné, hájí se Dzurilla

Jak hodnotíte první hodiny fungování registru?

Rozdělil bych to na tři části – samotná registrace, pak rezervace a linka 1221. To jsou stěžejní body celkové registrace. Tu zvládla naše infrastruktura úplně bez problémů, všechno fungovalo správně. Řešili jsme pouze SMS zprávy, kdy jsme v průběhu rána zvyšovali jejich průtok. Někteří senioři museli chvíli čekat, než jim zpráva s registračním kódem přišla. Druhým problémem bylo rodné číslo lidí, kteří se narodili 31. den v měsíci, tito lidé měli také chvíli potíže.

Jinak jsme však neměli problémy. Před chvílí jsme dosáhli 65 000 zaregistrovaných. K rezervaci jsme dnes měli 3 000 volných termínů. To si okamžitě rozebrali první lidé, kteří se dostali do systému. Poté jsme ho uzavřeli a oznámili jsme, že už je obsazeno.

Na lince 1221 jsme pak k 11:00 zaznamenali 2280 hovorů, z kterých jsme už odbavili asi 1700. Délka hovoru byla až 39 minut, jelikož jsme se všem zájemcům chtěli důkladně věnovat.

Vrátil bych se k SMS zprávám. Operátoři si stěžovali, že jste je dopředu neinformovali a oni tak nemohli adekvátním způsobem dopředu navýšit kapacitu. Proč jste to s nimi nekonzultovali?

My i operátoři jsme reagovali promptně a podařilo se zvýšit průtok SMS zpráv. Nic vážného se tam však nestalo, lidé pouze dostali SMS zprávu se zpožděním. Nyní už se mohou registrovat a vše jde v pořádku.

Já mám jiné zkušenosti. Do systému jsem hned po startu v 8:00 registroval své prarodiče, SMS zpráva s PIN kódem však doteď (v čase rozhovoru, cca 11:20) nedorazila. Podobně si stěžují i další lidé...

Vůbec nevím o tom, že by se něco takového stalo. Všechny SMS zprávy byly odeslané se zpožděním. Nevím, co víc k tomu říct, neznám konkrétní čísla, kterých by se to mělo týkat.

Lidé si také stěžovali, že když byli netrpěliví a žádný PIN jim delší dobu nepřišel, zažádali o nový, jenže jim mezitím přišel ten starý a ten již nefungoval. Co byste jim v takovém případě radil?

No teď už nic. Je zvýšená propustnost systému, takže už všichni všechny zprávy mají a vše funguje. Ať vezmou poslední kód, který jim přišel, a dostanou se dovnitř. Už nemají důvod na nic čekat, problém byl chvíli na začátku. Potom SMS zprávy začaly chodit normálně. Kdo zadal telefonní kontakt vícekrát, neměl by mít problém. Už se vše propsalo a odeslalo.

Vladimír Dzurilla Vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě.

Po ukončení studia pracoval ve společnosti Accenture jako konzultant projektů výměny a implementací velkých IT systémů.



Hlavní oblastí jeho zájmu jsou transformační projekty v sektoru telekomunikací, financí a státní správy.

Působil také v roli poradce na Generálním finančním ředitelství a na Ministerstvu financí.



V současné době působí jako poradce předsedy vlády a vládní zmocněnec pro oblast IT.

Podle stížností na sociálních sítích v systému nebyla všechna očkovací místa, která byla dopředu avizována. Lidem tam například chyběla Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Budou tam postupně očkovací místa teprve přibývat?

Vinohradská nemocnice? Nevím. Každé očkovací místo, které nám zadalo své parametry do systému, tak v registru je. Na konkrétní nemocnici neumím odpovědět.

Ještě bych se vrátil k problému s rodnými čísly. To se už vyřešilo?

Jediný problém nastal, když se člověk narodil 31. den v měsíci. Ale to již funguje.

Po 80 minutách systém ohlásil, že se již vyčerpaly všechny volné termíny. Jak bude fungovat upozornění na uvolněnou kapacitu?

Budou se přidávat další kapacity na základě toho, jak budou přibývat očkovací místa a vakcíny v nich. Připravíme grafický přehled, který bude ukazovat kapacity na jednotlivých místech. Lidé tak nebudou muset čekat, až se uvolní místo v zařízení, které si při registraci předdefinovali. Kód, který získali při první registraci, platí i nadále, stačí si pak daný termín jen rezervovat.