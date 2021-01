Ve čtvrtek přibylo 8032 případů. Index PES se drží ve 4. stupni, klesl na 72

Index se podle údajů ministerstva zdravotnictví snižuje už tři dny v řadě. Pokles rizikového skóre opět vychází ze snížení tzv. reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Ze čtvrteční hodnoty 0,82 k pátku kleslo zhruba na 0,72.

Pokud je reprodukční číslo nižší než jedna, znamená to zpomalování šíření nemoci, protože jeden pozitivně testovaný v průměru nakazí méně než jednoho dalšího člověka.

Počet zemřelých s covidem pak aktuálně přesáhl 14 000. Dosažení posledního tisíce úmrtí trvalo 7 dní, na začátku prosince přibylo 1 000 úmrtí asi za 10 dní.



Denní počty zemřelých lidí s nemocí covid-19 se pohybují od začátku ledna většinou kolem 150 až 180. V první polovině prosince byly počty úmrtí podstatně nižší, vesměs kolem stovky denně.

V posledních dvou dnech kleslo množství lidí, kteří kvůli covidu-19 skončili v nemocnici. Na začátku týdne počet hospitalizovaných vystoupal na více než 7 400, ve středu klesl na 7 284 a ve čtvrtek zhruba na 7 000. Z toho asi 1 100 pacientů je ve vážném stavu.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Platit mají podle rozhodnutí vlády nejméně do 22. ledna. Pokud se rizikové skóre PES dostane do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu protiepidemických opatření.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že není spokojen s rychlostí očkování proti nemoci covid-19 v Česku. Chce, aby byly dávky vakcín využity dříve, než budou dodány další. Ke středečním 18:00 dostalo očkovací látku 70 680 lidí. Ve čtvrtek večer bylo podle Babiše v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) registrováno 82 000 očkovaných.

Od pátečních 08:00 se mohou na očkování začít registrovat lidé starší 80 let. Přihlašování je možné přes internet na webech registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz nebo přes telefonní linku 1221. Pokud přístup k internetu nemají, může je hlásit i někdo blízký nebo pomůže praktický lékař. Od příštího týdne by se mohla spustit také registrace v lékárnách.

