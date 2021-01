Šarvátka ve Sněmovně. Volný bez roušky urážel a atakoval předsedajícího

„Nechte mě vystoupit, jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit, domáhal se Volný toho, aby směl hovořit bez roušky do mikrofonu.



„Poslanec Volný je magor, jeho chování nemá co dělat v kulturní společnosti a už vůbec ne ve sněmovně! Člověk, který si nevystačí s použitím mozku a rétoriky nepatří do demokratické diskuse!“ reagoval na incident předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.



Rozruch byl ve Sněmovně byl již kolem jeho předchozího vystoupení, kdy Volný rovněž mluvil bez roušky a před řečnický pult opřel ceduli s nápisem Konec plošného nouzového stavu!!! Podporujeme cílená opatření.



„Jste sobecký idiot, protože tady mluvíte bez roušky, bez roušky na mikrofon,“ vyčetl mu Dominik Feri z TOP 09.



Volný navrhl vytvořit systém dobrovolné izolace lidí, kteří se cítí ohroženi a jimž by stát přispíval na to, aby je motivoval zůstat doma a aby měli na to krýt své zvýšené náklady.

„Za nás jsme zvažovali částku tři tisíce korun, to je devět miliard měsíčně. Když se vezmete těch 100 miliard, co nás lockdown bude minimálně stát, tak to bychom měli na deset měsíců programu dobrovolné sebeizolace,“ rozvíjel svůj nápad Volný.

Pozornost vzbudil na závěr svého vystoupení. „Mám tady pro vás nabídku, mám tady dvě stě bonbonů. Vzhledem k tomu, že je nás tady dnes poloviční počet, každý si můžete vzít dva a tři z nich obsahují něco, co se vám nebude líbit. Ale já vám neřeknu, co to je, protože ani když se jdete vakcinovat, tak se úplně nedozvíte, co do vás jde,“ řekl Volný.

Na nabídku zareagoval jen šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. „Kdyby ty bonbony náhodou obsahovaly Ivermektin, o kterém byla řeč, tož to bych si vzal pro svého pejska proti vším a blechám,“ řekl mu Kováčik.

Po vystoupení dalšího nezařazeného poslance Mariana Bojka, který rovněž neměl roušku, dokonce místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel přerušil jednání, aby mohl být vydezinfikován řečnický pult.