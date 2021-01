Nefunkčním systémem stát vystavuje staré lidi stresu, zlobí se seniorka

Sabina T. se v pátek připravila. Ještě před osmou zasedla k počítači a čekala, až se spustí centrální registrační systém k očkování proti koronaviru. Její cíl byl jediný: zaregistrovat na očkování svou maminku, které je 87 let. „Má problém s mobilním telefonem a je silně nedoslýchavá, téměř hluchá, a má další zdravotní problémy, takže jsem ji chtěla zaregistrovat,“ popsala.

Přestože ministerstvo zdravotnictví v materiálech tvrdilo, že administrativa spojená s registrací zabere jen několik minut, realita byla zásadně odlišná. Prvním krokem v systému je zadání telefonního čísla, na které má přijít PIN pro ověření. Sabina T. popsala, že číslo tedy na stránce uvedla a následně ji web přesměroval na další, kde měla PIN zadat.

„Na ní byla uvedena informace, že pokud PIN neobdržím, mám požádat o nový. To znamená, že člověk zase musí zadat do systému telefonní číslo opakovaně. Předpokládala jsem, že se jedná o situaci obdobnou jako u elektronického bankovnictví, kde se PIN generuje automaticky. Čekala jsem asi deset minut a nic se nestalo. Tak jsem se řídila podle návodu a znovu jsem zadala telefonní číslo. Zase jsem čekala a nic,“ popsala žena.

Sama podle svých slov nevěděla, zda systém vůbec funguje, nebo se někde objevila chyba. Teprve až po půlhodině přišly tři kódy v rychlém sledu po sobě. Jenže v té chvíli registrace nebyla možná, protože po jejich zadání je systém vyhodnotil jako chybné.

Celý den u počítače

„Tak jsem to zkusila znovu. Tentokrát PIN přišel opravdu vzápětí, takže jsem udělala registraci a dostala jsem druhý kód. Dál už mi to ovšem nešlo. Rezervaci termínu jsem zkoušela několikrát v průběhu dne a když mě to tam nakonec pustilo, tak jsem s hrůzou zjistila, že jsem se u maminky uklikla o poslední číslici v rodném čísle,“ popsala.

To byl problém, protože by na očkovacím místě nemusela maminka vakcínu kvůli jinému rodnému číslu dostat. Sabina T. tak vytočila linku 1221, informovala o špatném rodném čísle a dozvěděla se, že musí registraci provést znovu.

Pracovnice na lince prý byla velmi vstřícná, ale jak zlikvidovat údaje, které se v systému objevily – avšak jsou v rozporu s GDPR, protože spojují chybné citlivé osobní údaje – prozradit nedokázala. Systém neumožňuje opravit rodné číslo. Podle Sabiny chybí jakákoli provázanost osobních údajů ke správnému rodnému číslu i jakákoliv kontrola.

„S registrací a rezervací jsem opravdu strávila celý den, zkoušela jsem zadat očkovací místo, které si člověk vybere, termín a čas. Nakonec se mi to odpoledne podařilo, takže jsem zvolila Ústřední vojenskou nemocnici. Místa byla kupodivu volná, tak jsem učinila rezervaci místa ve vybraném čase,“ uvedla seniorka.

Její maminka dostala termín rovnou na první i druhou dávku vakcíny. Nicméně vyhráno ještě nebylo – večer přišel e-mail, že rezervaci termínu zrušili z organizačních důvodů. Když se pokoušela rezervovat nový termín, nešlo to. Nikdo se neozval telefonicky s nabídkou náhradního termínu a pokud by Sabina e-mail nezkontrolovala, její maminka by se na očkování dostavila.

Sabina T. tak začala svůj víkend opět u počítače. Na stránkách se v sobotu ráno dozvěděla, že PIN2 už použít nemůže a že musí znovu maminku registrovat v systému.

„To mi přišlo zvláštní, takže jsem zavolala opět na 1221, kde mi byla tato skutečnost potvrzena s tím, že pokud se z jakéhokoli důvodu rezervace zruší, ať již ze strany rezervačního systému nebo ze strany seniora, je nezbytné vždy projít celý proces registrace znovu. Připadá mi skutečně nemorální osoby nad 80 let opakovaně vystavovat dalšímu stresu, kdy přijde uklidnění ze skutečnosti, že vše je na nejlepší cestě a že očkování proběhne konkrétního dne. Následně jim však musíte sdělit, že to tak vůbec není a stres je o to větší,“ povzdechla si. Celý proces registrace a rezervace nakonec musela opakovat.

Systém je tragický

Pro maminku nakonec ukořistila nový termín na příští týden v úterý v Ústřední vojenské nemocnici. Hořký pocit z celého procesu v ní však zůstává, a to včetně nejistoty, zda opět nepřijde zpráva, že jí rezervaci zrušili.

„Já už jsem také senior, jako právnička jsem zvyklá běžně s počítačem pracovat, ale ten systém je skutečně tragický,“ povzdechla si.

„Chápu, že se registrují ti nejstarší, protože jsou nejohroženější, ale dělat z nich předskokany u systému, který je v podstatě nefunkční, mi připadá naprosto amorální. Stát, který by měl tyto lidi chránit, tak je vystavuje nepřiměřenému stresu, který i tak dlouhodobě prožívají. Nikdo nepřihlíží k tomu, že tito lidé jsou životem opotřebovaní, jejich zdravotní stav většinou není již bez problémů a na každý další stres reagují daleko citlivěji než ostatní populace a jde jim o život,“ dodala.

V Česku se v pátek v osm ráno spustil rezervační systém očkování proti koronaviru. Ten je v první fázi určen seniorům nad 80 let. Zhruba po hodině od spuštění systém hlásil, že kapacita je vyčerpaná. Web navíc začal kolabovat krátce po spuštění. Druhý den dokonce spadl celý systém Reservatic.

V Česku bylo zatím proti koronaviru očkováno 105 tisíc lidí, uvedl v sobotu premiér Andrej Babiš. Na očkování se registrovalo 131 tisíc lidí nad 80 let, termín má 24 458 z nich, dodal.

Kvůli problémům s rezervačním systémem se dopoledne neočkovalo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Problém se podle mluvčí nemocnice Petry Petlachové před polednem podařilo vyřešit. Komplikace byly i v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde dočasně byly zdravotníkům nedostupné údaje o rezervacích, sdělila Ludmila Šimáčková z odboru komunikace motolské nemocnice. Problémy přihlásit se do systému má od pátku i liberecká nemocnice, jak uvedl mluvčí nemocnice Václav Řičář.