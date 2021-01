Babiš dostal druhou dávku. Očekává brzké schválení vakcíny AstraZeneca

Babiš po očkování novinářům řekl, že se cítí dobře. Podle něj je očkování důležité. „Jsme na dobré cestě,“ řekl Babiš. Opět zopakoval, že je problém s dodávkami vakcín. „Není problém očkovat, ale správně to zorganizovat,“ podotkl předseda vlády.

Babiš předpokládá, že vakcína od společnosti AstraZeneca bude schválena příští týden 29. ledna. Do Česka by se mohla dostat prý během února. „Jsem ráda, že jednotlivá očkovací centra se rozšiřují. Někde v květnu nebo červnu se dostanem do fáze, kdy by mělo být vakcín více. Pak budeme potřebovat velká centra. Očkovací centrum v O2 Aréně bude potřeba někdy v dubnu,“ řekl v neděli ráno premiér. Ten zdůraznil, že se očkuje velice dobře.

Chvíle pro rozvolňování zatím není

„O vakcíny je boj,“ doplnil. Babiš sdělil, že změna registrace na očkování se nechystá. „Nebudeme otevírat žádné nové registrace na očkování pro jiné věkové kategorie občanů. Je třeba dořešit hlavně lidi, kteří jsou pacienti jednotlivých nemocnic,“ řekl premiér.

Nové registrace se budou otevírat podle toho, jak bude schválena další vakcína, zdůvodnil Babiš. „Nejsme schopen slíbit nové termíny. V momentě, kdy uvidíme, že není zájem u seniorů nad osmdesát let, tak otevřeme registrace pro další,“ uvedl předseda vlády.

Ten však nechtěl komentovat chystanou změnu v tabulce PES. „V této chvíli není debata pro rozvolňování,“ zdůraznil.

Babiš dostal první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech v Česku 27. prosince v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Na druhou se chystal původně už v pondělí, poté ji ale odsunul.

Před týdnem předseda vlády řekl, že druhou dávku lze aplikovat po 21 až 42 dnech, takže odklad podle něj nevadil. Totéž doporučil ministr Blatný ředitelům nemocnic i v případě zdravotníků, aby zbývalo více dávek pro první očkování seniorů.

„Rozdíl podání 21 nebo 28 dní od první dávky nehraje velkou roli,“ uvedl Blatný. Podle něj by ale delší interval už nebyl dobrý.

O prodlevě mezi dávkami se diskutuje i ve světě. Například francouzský zdravotní ústav HAS včera navrhl, aby zdravotníci druhou injekci aplikovali kvůli nedostatku preparátu až po šesti týdnech. V Británii je to dokonce až 12 týdnů, tamní lékaři ale žádají, aby to bylo nejvýše šest týdnů.

Světová zdravotnická organizace již dříve uvedla, že odstup druhé dávky by měl být 21 až 28 dní.