Česko a Slovensko zveřejňují nejméně dat o očkování, chybí i statistiky

„Nejméně informací na svých oficiálních webech se statistikami k očkování zveřejňuje Česká republika a Slovensko. Obě země uvádějí pouze jeden údaj, a to počet vykázaných očkování,“ popsala Iva Fialová, analytička projektu České zájmy v EU s tím, že podobně je na tom také Malta.

„Máme za to, že minimálním standardem z hlediska informování veřejnosti by měl být vedle vykázaných očkování i počet objednaných a dodaných dávek, aby bylo zřejmé, kolik vakcín se na území země skutečně nachází a jaký má země plán,“ dodala Fialová.

Informování o průběhu očkování na oficiálních webech zemí EU.

Přístup k údajům o průběhu očkování je podle ní důležitý jak pro zodpovědné osoby, tak pro veřejnost a média, která tak mohou v reálném čase sledovat pokrok své země. Zveřejňování dat a správná komunikace zároveň zvyšuje důvěryhodnost i víru v celou operaci.

Česká vláda by se mohla inspirovat v zahraničí

Lepší přístup zvolili například v Itálii, kde má očkování vlastní komunikační kampaň spojenou se symbolem fialové prvosenky. Tímto symbolem jsou označovány všechny komunikační kanály vlády ohledně očkování i sama očkovací místa.

Vše pak doplňují interaktivní mapy a infografika. Totéž dělají také v Polsku a Litvě. V Dánsku aktualizují soubor a v Německu aktualizovaná data zveřejňují ke stažení v Excelu přímo na stránce Institutu Roberta Kocha, který spadá pod spolkové ministerstvo zdravotnictví.

Vizualizace italského očkovacího stanu se symbolem prvosenky.

Část států navíc poskytuje podrobné statistiky. Italové se tak dozví pohlaví, průměrný věk nebo region naočkovaných. Nechybí ani údaje o spotřebované očkovací látce. Podobnou strategii má i Španělsko. Litva zase ukazuje, kolik zbývá do dosažení stoprocentní proočkovanosti.

Regionální statistiky mají i další země, například Německo nebo Dánsko – obě tyto země na úrovni regionů sledují například i druhé dávky a to, podle jakých jsou výrobců. Polsko má rovněž velmi podrobný přehled na úrovni regionů. Zároveň zveřejňuje počet nežádoucích reakcí nebo množství zlikvidovaných dávek.

V Česku jsou data o průběhu očkování sbírána do nového centrálního systému. Na webu ministerstva zdravotnictví je vždy jednou týdně aktualizovaný údaj o celkovém počtu očkovaných. Ke čtvrtku je na stránkách také nově k nalezení statistika vykázaných očkování den po dni.

Jak však podotýkají autorky zprávy, změnila se frekvence informací, které nově budou zveřejňovány denně, nikoli však významně jejich rozsah. Stále tak platí, že Česko uvádí pouze počet vykázaných očkování.

Množství objednané vakcíny lidé neví

Žádná ze zkoumaných zemí neuvádí, kolik má objednáno pro své občany dávek celkem. V Česku aktuální poslední údaj objednaných a doručených vakcín uváděl premiér Andrej Babiš například ve svém pořadu Čau lidi nebo v rámci svých vystoupení v Poslanecké sněmovně.

„Je to dáno patrně tím, že členské země své objednávky postupně navyšují a s výrobci neustále jednají. Zveřejňování těchto údajů však může přispívat k větší důvěře a klidu široké veřejnosti, že země mají jasný plán a vakcín bude dostatek,“ uvedly autorky zprávy.

Naproti tomu údaje o doručených dávkách zkoumané evropské země zveřejňují poměrně často. „Například v Itálii a Slovinsku najdeme rozepsané jednotlivé dodávky do země i s termíny, kdy dorazily. Španělsko zase uvádí doručené dodávky vakcín podle značek výrobců,“ dodávají autorky.

„Členské země, které jsme zahrnuly do našeho průzkumu, přistupují ke zveřejňování dat odlišně. Je to dáno i tím, že každá země má patrně jiný systém jejich sběru a považuje za důležité sledovat a zveřejňovat jiné informace,“ uzavírá analytička Vendula Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky s tím, že co které státy zveřejňují, není z evropské úrovně nijak regulováno.

Registrace k očkování Centrální rezervační portál bude dostupný na stránkách crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Můžete se zaregistrovat přes svého praktického lékaře či informační linku 1221. Formulář za vás může vyplnit i příbuzný.

Registrace - Do formuláře zadejte vaše telefonní číslo. Na něj vám přijde šestimístný PIN pro registraci. Ve formuláři uveďte jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu. Zaškrtněte kolonky, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu. Potvrďte čestné prohlášení. Pro rezervaci termínu budete potřebovat vaše číslo pojištěnce a další PIN, který vám přijde v SMS. Kód nemusí přijít ihned po registraci. Rezervace - Rezervace termínu probíhá na reservatic.com/ockovani. Zvolte si očkovací místo a termín. Termín na druhou dávku se vytvoří automaticky. Lze jej změnit. Potvrzení o rezervaci si uložte nebo vytiskněte.

K 20. lednu se v Česku zaregistrovalo více než 170 tisíc osob, asi sto tisíc z toho čeká na rezervaci. „Více než třetina osob ve věku nad osmdesát let, na které je tato část registrace zamířená, už prošla rezervací,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Asi 70 tisíc z nich již má svůj termín. Dosud bylo očkováno 155 tisíc lidí, z toho 7 201 i podruhé. Asi 151 tisíc lidí bylo naočkováno vakcínou od firmy Pfizer, další asi tři tisíce Modernou.

Podle vyjádření EK by do března 2021 mělo být naočkováno 80 procent osob starších 80 let a zdravotníků. Do podzimu pak do podzimu nejméně 70 procent dospělé populace.

Rezervační systém začne rozesílat SMS při přidělení termínu, oznámil Blatný: