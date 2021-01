Lidé na nemocenské s covidem dostanou bonus, navrhuje Hamáček

Kabinet podle Hamáčka zvažuje různé cesty, jak motivovat občany k testování a k tomu, aby se nevyhýbali karanténě. Bonus považuje za nejlepší cestu.

Navýšení nemocenské, jak o něm mluví opozice, by podle něj mohlo znamenat diskriminaci. Pro hospodaření státu by bonus znamenal výdaj zhruba sto milionů korun, což považuje vicepremiér za únosné.



„Z mého pohledu by bylo velmi jednoduché, kdyby těm, kteří jsou na nemocenské kvůli covidu, zaměstnavatel vyplatil bonus,“ uvedl v diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News.



O případné výši bonusu Hamáček nehovořil, redakce iDNES.cz podrobnosti návrhu zjišťuje.

Bonus má zaměstnavatel odečíst z odvodů na sociální pojištění. Podle Hamáčka by to pomohlo především rodinám, které mají nižší příjmy, a nemocenská obou rodičů by je dostala do existenční krize.

Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že se lidé v poslední době nechtějí nechat testovat, aby případně nemuseli do izolace. Nakažení pak nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény.

Důvodem je podle expertů nízká nemocenská. Činí 60 procent základu výdělku. V prvních dvou týdnech ji zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel. Stát mu pak z programu Antivirus případně proplatí 80 procent náhrady lidí v karanténě i s odvody až do výše 39 000 korun.



„Když zůstanou oba rodiče na nemocenské, propad příjmů rodiny je takový, že si ho často prostě nemohou dovolit, a na testy raději nejdou,“ řekl vicepremiér. Dodává, že škody, které způsobí nakažením dalších lidí, jsou vysoké.



Bonus by byl podle něj nejjenodušší a nejrychlejší co se týče případného zavádění. „Není to žádná nová debata, navrhoval jsme to již na podzim. Ale máme ve vládě pět ministrů z patnácti, takže hledáme nějakou shodu, a budeme o tom diskutovat,“ dodal.

Navýšení nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě by podle Hospodářské komory neúměrně zatížilo firmy. Motivaci lidí k testování a hlášení kontaktů by podle názoru zaměstnavatelů nezvýšilo. Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by se na případné výplatě vyšších náhrad musel podílet stát.