Nejvíc lidí šlo do karantény v říjnu, říká ministerstvo. Trasování ale vázne

9:43

Do karantény kvůli koronavirové nákaze loni od března, kdy se nemoc covid-19 v České republice potvrdila, nastoupilo 344 468 lidí. Nejvíc z nich do ní šlo v říjnu, a to 119 224. Údaje o počtu karanténních e-neschopenek zveřejnilo ministerstvo práce.