Ministryně Maláčová a Schillerová se na sítích poškorpily kvůli izolačce

Sněmovna v pátek večer neschválila příspěvek až 370 korun denně lidem v nařízené karanténě o jediný hlas. Při hlasování se přitom zdrželi tři poslanci ANO, kvůli čemuž Maláčová po hlasování neskrývala zklamání.

Pomocnou ruku jí v sobotu dopoledne nabídla ministryně financí za ANO Schillerová. „Pro zaměstnance příspěvek neprošel. Ti tak musí nyní čekat. Pro OSVČ v karanténě ale bonus 500 korun na den už platí. To musíme narovnat a najít rychle s opozicí i Senátem řešení. Na ministerstvu na tom pracujeme, nabízím Janě Maláčové pomocnou ruku,“ napsala Schillerová.

Jana Maláčová @JMalacova @alenaschillerov @snemovna @SenatCZ @MinFinCZ Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem. oblíbit odpovědět

Ministryně práce zanedlouho přispěchala s reakcí. „Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem,“ napsala Maláčová bez okolků Schillerové.



Tím však vzájemná přestřelka neskončila. Ministryně financí svou vládní kolegyni vybídla, aby příště více naslouchala a hledala kompromis. „Jak se říká, prostě si to odpracovat. Zkrátka všechno se na sílu protlačit nedá. Tím méně s problematickými přílepky svých spolustraníků,“ uvedla Schillerová s tím, že bez nich by prý zákon prošel „jako nůž máslem“.

O tom už v pátek po hlasování mluvil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který také poznamenal, že jakmile vláda návrh předloží bez přílepků, projde Sněmovnou jako nůž máslem. Maláčová po hlasování prohlásila, že výhrady ohledně přílepků jsou zástupný argument, a opakovala, že „izolačka“ měla být nástroj jak dostat epidemii pod kontrolu. „Udělejte si pořádek u svých poslanců a dejte nám pokoj,“ reagoval zase na emotivní vystoupení ministryně po hlasování poslanec TOP 09 Dominik Feri.



Alena Schillerová @alenaschillerov @JMalacova @snemovna @SenatCZ @MinFinCZ Doporučuji příště více naslouchat a hledat kompromis. Jak se říká, prostě si to odpracovat. Zkrátka všechno se na sílu protlačit nedá. Tím méně s problematickými přílepky svých spolustraníků. Škoda, bez nich by prý zákon prošel jako nůž máslem. oblíbit odpovědět

Lidé by neměli motivaci chodit do práce

Zmíněné „přílepky“ se týkaly zejména povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce volná místa a dohody mimo pracovní poměr. Kritici těchto návrhů však upozorňovali například na to, že hlášení dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti by postihlo například sdružení vlastníků bytových jednotek nebo třeba církve, které si najmou varhaníka na bohoslužbu.



Maláčová tyto pozměňovací návrhy hájila. Evidence dohod má podle ní hlavně za cíl zlepšit kontroly nelegálního zaměstnávání a ochranu zaměstnanců před zaměstnavateli, kteří obcházejí předpisy. Povinnost zaměstnavatelů hlásit volná místa by podle ní pomohla ministerstvu například lépe plánovat rekvalifikace vzhledem k potřebám trhu práce.



Při hlasování ve Sněmovně by přitom stačilo, kdyby návrh Maláčové podpořil alespoň jeden ze tří poslanců vládního hnutí ANO, kteří se zdrželi. „Já jsem chtěl říct, že to není motivace, ale to je skoro spíš stimulace pro to, aby ti lidé do té práce nechodili,“ řekl poslanec ANO Pavel Juříček, který se při hlasování zdržel.

„Když už jsem se ptal dokonce ve své firmě dělníků, tak řekli: ‚Hele šéfe, máme vás rádi, ale když už nám bude stát dávat takovéhle peníze, tak my už tady nebudeme chodit vůbec‘,“ řekl Juříček a návrh označil za nešťastný.

Maláčová plánuje na pondělním jednání vlády předložit nový návrh. Příspěvek by měl být na 14 dní se zpětnou platností od 1. března. Svůj návrh chtějí ve Sněmovně předložit i Piráti se Starosty. Měl by odpovídat senátní verzi očištěné o údajné přílepky.