Vláda seškrtala výjimky, papírnictví či oděvy se znovu chystají zavřít

Havlíček po jednání vlády zdůraznil, že ohlášené restrikce se netýkají průmyslu nebo podniků, které nemají maloobchodní provozovnu. Vypnutí průmyslu by podle něj fatálně ohrozilo českou ekonomiku.

Z těchto firem chce od pondělí dělat testovací centra. Prozatím na dobrovolné bázi, postupně chce přejít na systém, kdy budou testy povinné. “Je tady dostatek dodavatelů testů, máme zde řádově 25 milionů testů, teď už si to musí firmy opatřit, my jim k tomu dáme veškerou podporu včetně kompenzací,” uvedl Havlíček.



Týká se to jak průmyslových, tak kancelářských firem. Testování bude povinné, až bude dostatek testů, což by podle Havlíčka mohlo být v řádu „jednotek dnů nebo týdnů“.

„Nařizujeme zaměstnavatelům aby vybavili zaměstnance ochrannými prostředky,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Některé maloobchodní provozovny ale v pondělí nebudou moct otevřít. Lidé se od 1. do 21. března nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.



„Z náznaků pana ministra Blatného jsme vytušili, že papírnictví budou opět, za poslední rok již počtvrté, uzavřena. Podobný pocit mají naši zákazníci, zaznamenali jsme vyšší poptávku zejména po školních potřebách. Rodiče malých školáků se předzásobují a připravují na opětovnou online výuku,“ popisuje Zdeněk Mikeska, majitel stejnojmenného ostravského papírnictví.

Mezi obchodníky však zaznívá i kritika, že nová opatření nejsou ohlašována v dostatečném předstihu. „Je pátek a já ještě nevím, čím vyzbrojit naše zaměstnance, kteří v pondělí překročí hranice okresu kvůli práci u nás,“ uvedla Karol Hábová ze společnosti Louky květ.

Květinářství patří mezi druhy sortimentu, které si i nadále podrží výjimku a budou mít otevřeno. Nově o ni ovšem přišly provozovny realitních kanceláří.

„Kanceláře jsme měli zavřené už na jaře, bylo by to opět nepříjemné, ale přesune se to do online světa. Ať už jsou to telefony, nějaké videokonference... Co se týče práce makléře jsou tady videoprohlídky, virtuální prohlídky, podpisy smluv na dálku... Nemůžete lidem, co chtějí koupit nemovitost, říct, že se teď dva měsíce nic nebude dít, vezměte si stan,“ říká Jan Kunz, regionální ředitel realitní kanceláře Sting.

Mluvčí realitní sítě Re/Max Tomáš Hejda předpokládá, že fungovat budou jenom takové ty obchody a transakce, kde hrozí nějaký problém s prodlením. „Tedy kde jsme například na podpisu smlouvy, případně nastal konec pronájmu, kde jej majitel nechce prodloužit a nájemce to potřebuje okamžitě vyřešit. A všechno ostatní chviličku počká. Ale nic zásadního se pro nás zřejmě nestane. Pobočky už teď jedou ve velice omezeném režimu, například když je potřeba podepsat smlouvu. Makléřů chodí do kanceláří minimum a nosí respirátory,“ popisuje.