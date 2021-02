PŘEHLEDNĚ: Od pondělí je omezený pohyb či povinné roušky na veřejnosti

1 Návštěva příbuzných a rodiny

Návštěva příbuzných či rodiny bude od pondělí zakázaná. Návštěva bude možná pouze v případě při zajištění nezbytných potřeb či při zabezpečení nutné péče, například doprovod k lékaři nebo na úřad.

Zakázané jsou i návštěvy přítele či přítelkyně mezi obcemi. Výjimka je pouze při zajištění nezbytné péče, například při úraze.



Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.



Vzor čestného prohlášení při cestě do zaměstnání | foto: Úřad vlády

2 Respirátor či rouška povinně i na veřejnosti

Nově bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. „Bude v zastavěném území obce povinně všude minimálně chirurgická rouška. Ať půjdete kamkoli bez ohledu, jak budete od ostatních daleko,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž nařídilo zaměstnavatelům, aby zaměstnance ochranou vybavili. Na místech, kde se je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v obchodech či veřejné dopravě.

3 Vycházky a venčení psů

Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.



4 Opět se uzavřou obchody s dětským oblečením či papírnictví

Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. V provozu budou například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží, tedy e-shopy.

Lidé se od pondělí do 21. března naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.

5 Restaurace, hospody

U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okna. Ty mohou být otevřené do 21. hodiny.



6 Školy a školky

Od pondělí dojde k uzavření všech škol a mateřských škol a dětských skupin. Z domova se budou muset učit prvňáci i druháci, kteří dosud mohli chodit do školy. V provozu zůstanou jen školy a mateřské školy pro děti do deseti let zdravotníků a zaměstnanců Integrovaného záchranného systému.



7 Muzea, galerie, zoo, knihovny, památky

V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných lidí na zkouškách.

Muzea musejí mít zavřeno, stejně jako nyní. Knihovny mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy. Veletrhy, výstavy, zoo musejí být uzavřeny.

8 Sporty, fitness centra, bazény

Povoleny jsou pouze profesionální soutěže při pravidelném PCR testování, a to bez diváků. Zůstávají uzavřená vnitřní sportoviště pro individuální sporty, sportovat je možné pouze venku do dvou lidí. Bazény, fitness a wellness centra zůstávají uzavřené, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.



9 Děti ve střídavé péči

Pro rodiny, které mají děti ve střídavé péči, platí výjimka. Doporučené je mít u sebe rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

10 Ubytování, hotely

Pro ubytovací zařízení platí nadále zákaz ubytování za účelem rekreace.