Covidu podlehlo přes 20 tisíc lidí, reprodukční číslo je nejvyšší od ledna

Informace vyplývají z webu ministerstva zdravotnictví. Laboratoře v pátek provedly celkem 39 841 testů, z nichž byla více než třetina pozitivních. V těžkém stavu je v nemocnicích aktuálně 1 507 pacientů. To je o 24 vážných případů méně než ve čtvrtek.

Celkový počet úmrtí s nemocí přesáhl hranici 20 000. V pátek zemřelo 195 nakažených. Od začátku epidemie se covidem-19 infikovalo už celkem 1 227 595 lidí. Celkový počet vyléčených je podle informací ministerstva zdravotnictví 1 064 022.



Nejhorší situace je stále na Tachovsku, kde za posledních sedm dní evidují 1 602 nakažených na 100 tisíc obyvatel. V závěsu je sousední okres Plzeň-sever, kde mají za uplynulý týden 1448 nemocných na 100 tisíc obyvatel.



Zátěž nemocnic zůstává kritická. Volných je podle dat ministerstva zdravotnictví pouze 15 procent lůžek intenzivní péče, pro pacienty s covidem jich je 180. Standardních lůžek s kyslíkem je pro nakažené k dispozici téměř 700. Připraveny jsou také stovky takzvaných reprofilizovaných lůžkách, která jsou za běžného provozu určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Reprodukční číslo se poprvé od začátku ledna dostalo na hodnotu 1,22. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek ve Sněmovně řekl, že v následujících dnech čeká jeho zvýšení až na hodnotu mezi 1,3 a 1,4. Tam bylo naposledy začátkem ledna. Aby se šíření nákazy začalo zpomalovat, musí reprodukční číslo klesnout pod hodnotu jedna.

Vláda proto v pátek večer schválila nová zpřísňující opatření. Od pondělí budou s výjimkami zakázané cesty mimo okres bydliště, zavřou se školky i zbývající otevřené školy a další obchody. Zpřísní se také pravidla pro zakrytí nosu a úst, začít má zatím dobrovolně testování na koronavirus ve firmách.

Restriktivní opatření mají v zemi vydržet tři týdny. „Je to extrémní opatření. Pokud to společně vydržíme, efekt se dostaví,“ řekl v pátek ministr vnitra Jan Hamáček. Kvůli kontrolám vláda do ulic nasadí 5 tisíc vojáků. „Pokud chce někdo sportovat, tak tam je to omezeno na území obce,“ řekl po jednání vlády Hamáček. Lidé by podle ministra fakticky neměli moc opouštět svou vlastní obec.