V těžkém stavu jsou i dvacetiletí či lidé v dobré kondici, varují nemocnice

V nemocnicích v metropoli nyní leží v těžkém stavu dvacátníci a třicátníci, průměrný věk se pohybuje kolem šedesáti let.

V největší pražské nemocnici v Motole podle přednosty tamní Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Tomáše Vymazala leželo ve čtvrtek 26 pacientů s covidem-19, vyžadujících plicní ventilaci, s věkovým průměrem asi 65 let. Od začátku roku je podle něj změna ve věkovém složení těžkých případů patrná. „Věk nemocných se snížil,“ uvedl.



Více pacientů mladšího věku má i pražská Thomayerova nemocnice. „Můžeme potvrdit, že proti jarní či podzimní koronavirové vlně čím dál více hospitalizujeme covid pozitivní pacienty v mladším věku s těžším průběhem koronavirové infekce,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Nejmladší byl narozen v roce 1998

Průměrný věk u pacientů s covid-19 je podle něj nyní 57,6 roku, nejmladšímu pacientovi je 34 let a nejstaršímu 81 let. Celkem je v krčské nemocnici 12 covid pozitivních pacientů připojených k plicní ventilaci.



V Ústřední vojenské nemocnici je podle mluvčí Jitky Zinke nyní na ventilátory napojeno čtrnáct covid pozitivních pacientů. Nejmladší byl narozen v roce 1998. „Statistiku, týkající se věku pacientů, nevedeme, nelze tak podloženě potvrdit, že došlo ke snížení věku pacientů s onemocněním covid-19, ale zdá se, že tomu tak je,“ uvedla Zinke.

Je otázkou, jestli je vyšší počet mladších pacientů ve vážném stavu dán vlastnostmi britské mutace, která již podle studií mezi nakaženými v metropoli převládá, nebo obecně vyšším počtem nakažených. Podle vedoucího lékaře KARIM Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka je to spíš druhý případ.

„Je pravda, že delší replikace viru u nových mutací vede k větší nakažlivosti a covid-19 zasahuje více jedinců. Tím se projeví i u skupin populace, kde byl dříve vzácnější, jako jsou mladší jedinci. U nejtěžších forem v intenzivní péči mají ale i mladí pacienti rizikové faktory,“ uvedl Balík.

Zároveň dodal, že ve VFN leželo ke čtvrtečnímu večeru na ventilaci 27 pacientů, nejmladšímu bylo 37 a nejstaršímu 81 let. „Dlouhodobě je věkový medián 60 let,“ dodal lékař.



Podle datové platformy pražského magistrátu Golemio je v metropoli 1239 intenzivních lůžek, z nichž je aktuálně volných 96. Standardních lůžek s kyslíkem je 6114, z toho volných 934.

Covid postihl všechny generace

Situace s počtem hospitalizovaných je tedy vážná v celé republice, podle vyjádření zástupců vlády je nutné zpomalit šíření viru, jinak se systém v horizontu týdnů zhroutí. Vláda proto připravuje nová krizová opatření včetně dalšího omezení pohybu lidí a uzavření všech škol a některých obchodů, které mají nyní výjimku.

Že mladších ročníků v těžkém stavu přibývá, potvrdila i mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Podle ni nejde jednoznačně říci, že mezi mladšími ročníky, kteří mají těžký průběh, převládají například kuřáci či obézní.

„Samozřejmě u nich může být horší průběh. Hodně jsme to registrovali v podzimní vlně, ale opravdu teď to napadá a hospitalizujeme lidi i bez těchto komorbidit. Opravdu se k nám mnohdy dostanou lidé i mladšího věku, v dobré kondici a plíce jim to opravdu škaredě poškodí,“ řekla mluvčí FN Brno Plachá. Podle ni se nedá říci, že nemocnice hospitalizuje pouze pacienty, kteří mají nějaké jiné vedlejší problémy.



Kuřáci či obézní lidé jsou však podle Plaché ve větší pozornosti. „Když se jejich stav zhoršuje, tak často vyhledají pomoc celkem včas. Spíše jestli není problém u těch, kteří si myslí, že je to opravdu jenom chřipka a dojedou k nám do nemocnice až ve chvíli, kdy covid formou zápalu plic zasáhne obě plíce a způsobí oboustranný zápal,“ podotkla Veronika Plachá z FN Brno a dodala: „Covid opravdu postihl všechny generace.“