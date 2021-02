Na praktiky nespěchejte. Sice budou smět očkovat, ale ještě nebudou mít čím

Podle praktické lékařky z Prahy Ludmily Bezdíčkové začne v pondělí registrace, ale vakcínu dostanou ordinace až podle zájmu. Podrobněji chce o tom sdružení informovat v úterý 2. března na tiskové konferenci.

„Pokud to myslíte s očkováním nejrizikovějších pacientů v našich ordinacích skutečně vážně, dejte pro ně v březnu 100 dávek vakcíny každému praktikovi zapojenému do očkování,“ vzkázal ministerstvu zdravotnictví a hejtmanům předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Praktici, kteří budou už v pondělí očkovat, budou mít podle Bezdíčkové ještě zásoby vakcíny získané jiným způsobem. Ti, kteří se zapojí do registrací od pondělí, budou očkovat až později, kdy dostanou přidělené vakcíny.

V silách praktických lékařů je podle Šonky velmi rychle naočkovat nejrizikovější pacienty ve věkové skupině nad 70 let a mladší ročníky s vážnými chronickými nemocemi. Jen osmdesátníků podle sdružení zbývá naočkovat přes dvě stě tisíc.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek uvedl, že praktický lékař může rozhodnout i o očkování mladšího pacienta, pokud jeho zdravotní stav představuje větší riziko než u běžného sedmdesátníka.

Zapojení praktických lékařů bude záležet i na krajích

Od pondělí se ale budou ordinace zapojovat jen obtížně. „Praktikům chybějí vakcíny a injekční stříkačky. Nedostanou dokonce ani všechny vakcíny AstraZeneca, které byly původně určeny pouze pro použití v ordinacích praktických lékařů. Značná část dodávky této vakcíny nyní skončí v očkovacích centrech,“ uvedl Šonka.

Kolik vakcíny se skutečně dostane do ordinací bude podle něj na vůli jednotlivých krajů. Například Karlovarský kraj se zapojeném praktických lékařů nepočítá a všechnu vakcínu AstraZeneca plánuje použít ve velkokapacitním centru v KV aréně v Karlových Varech, dodal Šonka.

Nyní se očkují především zdravotníci, klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a senioři nad 80 let. Od soboty se budou moci do systému registrovat pracovníci škol, které vytipují jejich ředitelé. V první etapě očkování mají mít nárok na vakcínu především lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol či školských poraden.

V Česku se od konce prosince očkuje vakcínami tří firem, a to Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Podáno bylo přes šest set tisíc očkovacích látek, z toho potřebné dvě dávky dostalo téměř 227 tisíc lidí.