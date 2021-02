Očkovací centrum za tisíc Kč. Halu O2 universum si najala vojenská nemocnice

Projekt se začal připravovat už na začátku ledna, kdy generální ředitel společnosti Bestsport Robert Schaffer upřesnil, kde by mohlo očkovací centrum vyrůst. Už tehdy tak nastínil, že se jedná o Kongresovém a multifunkční centru (O2 universu) nikoliv o O2 Arénu.

„O2 z principu je jednou z možností, kde by se taková akce dala velmi dobře udělat,“ uvedl v lednu ministr zdravotnictví Jan Blatný. Samotnému projektu předcházela modelace a přípravné procesy.

Podle epidemiologa Romana Prymuly je nutné, aby vznikala v krajích očkovací centra. „Na rozjezd stávající centra stačí. To co bude problém, bude naočkovat sta tisíce až miliony dávek, které dorazí. Na to už musíme být připraveni zcela bez problémů,“ zdůraznil v lednu exministr zdravotnictví.