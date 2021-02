Další fáze. Ministr Blatný představí novinky v očkování od začátku března

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle odhadů by učitelská skupina, která i s nepedagogickými pracovníky čítá na tři sta tisíc lidí, mohla být naočkována do tří týdnů či měsíce. Pro učitele a další zaměstnance ve školství má být prioritně určena vakcína AstraZeneca.

Se začátkem března by měli dostat možnost registrace na očkování i senioři nad 70 let. Do jejich očkování by se pak měli zapojit i praktičtí lékaři. Konkrétně 3 500 z nich.

Praktici budou moct očkovat i lidi mladší 70 let, kterým hrozí závažný průběh nemoci. Bude to na rozhodnutí konkrétního lékaře, uvedla ve čtvrtek celostátní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Zdravotnická zařízení to podle ní mohou dělat už nyní. Národní rada osob se zdravotním postižením žádala, aby se od března mohli k očkování registrovat i lidé s vážnými chronickými nemocemi a s postižením.

Vakcinační strategie dělí lidi do tří skupin podle pořadí nároku na očkování. V první skupině je asi 838 000 lidí, hlavně senioři nad 80 let a zdravotníci. Původně se mělo jejich očkování stihnout za leden a únor, kvůli celoevropskému zpomalení dodávek se ale očkování zpozdilo.



Původně ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že s očkováním druhé přednostní skupiny se začne po naočkování 70 procent té předcházející. Ve druhé skupině je více než 3,4 milionu lidí.

V ČR se očkuje třemi vakcínami, které jsou registrovány v EU, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Česko má objednané vakcíny pro 11 milionů lidí. Očkování zpožďuje celoevropské zpomalení dodávek vakcín.

Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví za středu obě potřebné dávky zatím dostalo přes 226 tisíc lidí.