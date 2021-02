Nadějná data. Stále přibývá dokladů toho, že vakcíny brání šíření viru

Opomenuté dobré zprávy Uniklá izraelská studie také potvrzuje, že vakcína Pfizer/BioNTech velmi výrazně snižuje riziko vzniku symptomatického onemocnění covid-19 zhruba o 94 procent. Stejně tak o 93 procent podle výsledků kleslo riziko úmrtí v důsledku této nemoci. To jsou údaje, které zhruba odpovídají jiným pozorováním a předpokladům. Jde i tak o relativně cenný údaj, protože klinická zkouška vakcíny nebyla tak veliká, aby dokázala přesně určit sílu ochranného efektu proti úmrtí. Na to v ní bylo podobných případů málo. Izraelská data potvrzují, že dnešní vakcíny jsou dostatečně účinné proti „britské“ varinatě B.1.1.7.. Ta totiž v Izreali v únoru letošního roku měla na svědomí cca 80 procent případů nákazy. To je potěšitelná zpráva i pro nás, protože v Česku v únoru stejná varianta také začala převládat. Zobrazit více Sbalit