Stoprocentní ochrana AstraZenecy vychází ze studie, vysvětlil Chlíbek

V pondělí jste na tiskové konferenci řekl, že AstraZeneca stoprocentně chrání před těžkým průběhem nemoci covid-19 či hospitalizací. Jak jste ke sto procentům došel?

Je to dáno tím, že v klinických studiích a hodnoceních, kde se to sledovalo, tak tam prakticky nebyl žádný člověk, který v očkované skupině měl závažný průběh nemoci, skončil v nemocnici nebo umřel. Takže jinými slovy. Nebyl tam jediný člověk, který v očkovací skupině něco z toho měl. Studie uvádí, že sto procent očkovaných lidí bylo chráněno před hospitalizací či závažným průběhem a úmrtím, protože tam skutečně nic takového mezi těmi očkovanými nenastalo. Naopak mezi neočkovanými ano.

Mají takovou to účinnost vakcíny Pfizer a Moderna?



Tyto vakcíny mají myslím devadesát devět procent. Stačí, když tam je člověk, který má hospitalizaci a nemusí to být závažný průběh covidu, ale oni ho raději z nějakého důvodu hospitalizují. Pak už jim to nedá sto procent, ale mají devadesát devět, což je z mého pohledu prakticky to samé.

Ještě se vrátím k vakcíně AstraZeneca. Podle dosavadních informací je účinná proti britské mutaci. Je však účinná proti mutaci jihoafrické či brazilské?



Na to jsem data ještě nikde neobjevil. Takže úplně nevím.

Bral bych to trochu s rezervou, řekl Hořejší Imunolog Václav Hořejší pro iDNES.cz potvrdil slova vakcinologa Romana Chlíbka. „Vakcína nechrání na sto procent před infekcí, ale před nejhoršími průběhy. To skutečně ve třetí fázi klinických testů u této vakcíny vyšlo,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší. Podle něj však počet lidí, kteří se studie zúčastnili nebyl moc vysoký. Jednalo se asi o dvacet tisíc lidí. „Bral bych to trochu s rezervou. Ale formálně je to pravda,“ podotkl imunolog s tím, že vakcína chrání před těžkým průběhem nikoliv však před lehkým či středním: „Takhle to vyšlo. Jenže zrovna v tomto souboru nebylo moc seniorů.“

Podle informací je vhodné podávat druhou dávku AstraZenecy po 12 týdnech, čímž se pak zvyšuje její účinnost. Proč až po takové době?



Pravděpodobně je to dané tím, jak se nastartuje první dávkou imunitní odpověď, tak trvá nějakou dobu než se tam namnoží požadovaný počet buněk. Jakmile se tam dá druhá dávka, tak už je v kontaktu s těmi různými buňkami imunitního sytému a jejich tam více. Tím pádem ta odpověď je silnější. Někdy jsou vakcíny, u kterých se zjistí, že je lepší, když se dají s půlročním odstupem dokonce.

Do čtyř týdnů zmizí ohniska v domovech pro seniory

Bylo by tedy nyní lepší, aby se část populace proočkovala alespoň první dávkou?



Určitě bylo. Pak máme tříměsíční interval na to, aby lidé mohli přijít na druhou dávku. Vakcína AstraZeneca má výhodu v tom, že prakticky teď můžeme naoočkovat větší množství lidí. Co nám u jiných vakcín vystačí na jeden měsíc, tak tady vlastně můžeme tři měsíce očkovat první dávky. Když to takhle řeknu.

Senioři však z vakcíny AstraZeneca mají strach. Je oprávněný?

Nepředpokládám, že se bojí nějakých vedlejších reakcí. Ta je srovnatelná s ostatními. Pokud se bojí účinnosti, tak oni ve svém věku musí počítat s nižší účinností i u jiných vakcín. To co je podstatné, nemají se čeho bát. Vakcína jim určitě pomůže před hospitalizací či těžkým průběhem a úmrtím. To je ta zásadní zpráva pro seniora.

Ještě bych se zeptala na rychlost očkování v Česku. Jak si podle vás vede?



Myslím si, že jsme na tom podobně jako s testováním. Tedy někde uprostřed. Určitě nejsme nejlepší, ale na druhou stranu nejsme nejhorší. Zlepšit by se to mohlo, ale to záleží na tom, až bude v Česku více dodávek vakcín.

Kdy se začne projevovat očkování na denních číslech. Tedy v denním nárůstu nakažených...

Ono to bude postupně vidět mezi zdravotníky, kde je už nyní dramatický pokles nákazy. Druhé místo, kde to bude v horizontu tří až čtyřech týdnů vidět, budou domovy seniorů. To znamená, že tam přestaneme vídat epidemii nebo ohniska. To je druhá etapa. Zbytek se podle mě projeví až někdy v létě.



V poslední době se hodně spekuluje o nouzovém využití vakcíny Sputnik V. Bylo by vhodné, aby Česko tuto vakcínu nakoupilo, i když ji neschválila EMA?

Za mě určitě ne. Měl by projít klasickou schvalovací cestou jako ostatní stávající vakcíny. Nevidím sebemenší důvod, proč by měl mít nějakou výjimku.

Mohl by být Sputnik V účinný?

To ano. Je podobně stavěná jako AstraZeneca. Sputnik by mohl být určitě účinný a funkční, proto mě překvapuje, proč nepředloží data na EMU a nenechají ji zaregistrovat. Tím by utnuli různé spekulace.