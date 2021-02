První britské studie: už první dávky vakcín výrazně snižují riziko nákazy

Studie Anglického úřadu pro veřejné zdraví (PHE) mezi anglickými zdravotníky mladšími 65 let zjistila, že první dávka vakcíny Pfizer/BioNTech snížila riziko infekce o 70 procent. Po druhé dávce dokonce o 85 procent.

Výzkum vycházel z pravidelného testování zdravotníků. Díky tomu odhalil asymptomatické případy, které nebyly zohledněny při klinických testech, píše The Guardian.

Jiná studie mezi lidmi staršími 80 let, již tvoří nejohroženější skupinu, ukázala účinnost první dávky vakcíny poněkud menší. Riziko nákazy snižovala o 57 procent. Ve druhé dávce ale účinnost stoupla už na více než 85 procent.

„To není překvapivé. Imunosenescence (vyvanutí imunity věkem) u starších lidí obecně účinnost vakcín snižuje,“ podotýká Peter English, konzultant v oblasti veřejného zdraví.

Starší lidé, kteří byli očkováni a u nichž se po dvou týdnech přesto objevila nemoc, mají o 40 procent větší šanci, že nebudou hospitalizováni, než ti, kteří naočkováni nebyli. Riziko úmrtí je u očkovaných nižší o 56 procent.

Třetí studie ze Skotska se zaměřila i na vakcínu od společnosti AstraZeneca. Výsledky jsou méně reprezentativní, protože Británie schválila použití této očkovací látky vytvořené ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou později než vakcínu od Pfizeru.

Výzkumníci nicméně zjistili, že po čtyřech týdnech od obdržení první dávky vakcíny se riziko hospitalizace snížilo o 94 procent. V případě Pfizeru to bylo 85 procent.

Podle Mary Ramsayové, vedoucí imunizace na PHE, výsledky ospravedlňují britskou očkovací strategii. Británie dává druhou dávku až po třech měsících, chce poskytnout vakcíny co největšímu počtu lidí.

Vědci připomínají, že se jedná o raná data a neposkytují úplnou odpověď, zda a v jaké míře vakcíny zabraňují i přenosu viru na ostatní. „Ochrana není kompletní,“ přiznává Ramsayová. Doporučuje, aby lidé i po očkování dodržovali všechna hygienická pravidla.



Očkovaní virus i méně šíří, zjistili v Izraeli

Studie z Izraele, který spolu s Británií patří k premiantům v očkování, ovšem ukazuje, že vakcína od Pfizeru snižuje i riziko přenosu infekce – u asymptomatických případů o 89,4 procenta a v symptomatických případech o 93,7 procenta. Podle odborníků z toho lze soudit, že vakcína nejen poskytuje ochranu před koronavirem, ale přispívá i k zastavení přenášení viru mezi lidmi, píše agentura Reuters.

„Zda je to 75procentní nebo 90procentní snížení, na tom nezáleží. Jde o to, že to je velký pokles přenosu,“ vysvětluje Michal Linial, profesor molekulární biologie a bioinformatiky na jeruzalémské Hebrejské univerzitě. „Znamená to nejen to, že je jedinec očkován, ale že očkování také poskytuje ochranu jeho okolí.“



Britský premiér Boris Johnson s odvoláním na úspěšnou očkovací kampaň v pondělí představil plán postupného uvolnění koronavirových restrikcí v Anglii. Jako první se v březnu otevřou školy, většina omezení však bude zrušena až červnu, uvedla agentura Reuters.